معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: نظارت دقیق بر میزان مصرف انرژی در ادارات، از اولویت‌های اصلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سبحانی در نشست کارگروه صرفه‌جویی در مصرف سوخت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان اردبیل گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در تدوین برنامه‌های عملیاتی و قابل ارزیابی در حوزه صرفه‌جویی انرژی همکاری کنند.

او افزود: تحقق این اهداف علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در حفاظت از محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی استان اردبیل دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بیان کرد: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و شرکت توزیع برق استان، ظرفیت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در منطقه فرودگاه و شهرک‌های صنعتی را به‌صورت فنی بررسی کنند و در صورت لزوم، ظرفیت موجود ارتقا یابد تا بستر بهره‌برداری از طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در آن منطقه فراهم شود.

سبحانی در ادامه تصریح کرد: باید فرآیند آغاز عملیات اجرایی شرکت مانا انرژی و پست ۲۳۰ مغان تسریع شود.

منبع: فارس

برچسب ها: صرفه جویی انرژی ، کاهش هزینه ها ، حفاظت از محیط زیست ، دستگاه های اجرایی
نظارت دقیق بر مصرف انرژی ادارات اعمال می‌شود
