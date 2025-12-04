وزیر دادگستری صبح امروز پنجشنبه از فاز دوم ندامتگاه ۷۵۰ نفری سراوان بازدید و بر ضرورت تکمیل سریع این پروژه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر حسین رحیمی در این بازدید با اشاره به اهمیت امنیتی و اجتماعی منطقه اظهار کرد: با توجه به ویژگی‌های مرزی و مسائل اجتماعی، فاز دوم ندامتگاه سراوان در اولویت قرار خواهد گرفت و تخصیص بودجه لازم برای تکمیل آن در انجام می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه فاز دوم ندامتگاه که از سال ۹۸ آغاز شده، هم‌اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تأکید کرد: تکمیل سریع پروژه نه تنها یک ضرورت امنیتی بلکه یک نیاز اجتماعی است.

منصور بیجار افزود: سیستان و بلوچستان با اجرای طرح‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری، عملکرد موفقی داشته است. تاکنون ۱۸۰۰ زندانی آزاد شده و ۵۰۰ نفر دیگر نیز از طریق طرح پایش، آزادی مشروط و پابند الکترونیک از زندان خارج شده‌اند.

