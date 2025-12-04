وزیر دادگستری صبح امروز پنجشنبه از فاز دوم ندامتگاه ۷۵۰ نفری سراوان بازدید و بر ضرورت تکمیل سریع این پروژه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر حسین رحیمی در این بازدید با اشاره به اهمیت امنیتی و اجتماعی منطقه اظهار کرد: با توجه به ویژگی‌های مرزی و مسائل اجتماعی، فاز دوم ندامتگاه سراوان در اولویت قرار خواهد گرفت و تخصیص بودجه لازم برای تکمیل آن در انجام می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه فاز دوم ندامتگاه که از سال ۹۸ آغاز شده، هم‌اکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تأکید کرد: تکمیل سریع پروژه نه تنها یک ضرورت امنیتی بلکه یک نیاز اجتماعی است.

منصور بیجار افزود: سیستان و بلوچستان با اجرای طرح‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری، عملکرد موفقی داشته است. تاکنون ۱۸۰۰ زندانی آزاد شده و ۵۰۰ نفر دیگر نیز از طریق طرح پایش، آزادی مشروط و پابند الکترونیک از زندان خارج شده‌اند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر دادگستری ، ندامتگاه
خبرهای مرتبط
رهایی ۲۷۸ زندانی از ندامتگاه ها با اعمال ارفاق های قانونی
رییس ندامتگاه زنان تهران:
بیش از هزار زندانی امسال از زندان زنان تهران آزاد شدند
با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار؛
مرکز مهارت‌آموزی و توانمندسازی ندامتگاه چابهار افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکمیل فاز دوم ندامتگاه سراوان در اولویت قرار دارد
آخرین اخبار
تکمیل فاز دوم ندامتگاه سراوان در اولویت قرار دارد