رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت:راه اندازی پرواز متناسب با اقلیم و ظرفیت استان در اولویت برنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری است.

 باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حسین پور فرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: سازمان کشوری همواره در تلاش است تا با بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات، تجربه‌ای لذت‌بخش برای مسافران فراهم آورد. ما به نظرات و پیشنهادات مشتریان توجه ویژه‌ای داریم و در صدد هستیم تا با ایجاد تغییرات مثبت، سفرهای هوایی را برای آن‌ها آسان‌تر کنیم.

پور فرزانه همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد پروازها به مقاصد مختلف خبر داد و افزود: در راستای پاسخگویی به نیازهای مسافران، ما در حال بررسی و افزایش تعداد پروازها به مقاصد پرتردد هستیم. این اقدام به کاهش زمان انتظار و بهبود دسترسی مسافران کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان هوایی اشاره کرد و گفت: ما در تلاش هستیم تا با نوسازی ناوگان، ایمنی و راحتی بیشتری را برای مسافران فراهم کنیم. این سرمایه‌گذاری به ما این امکان را می‌دهد که به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شویم.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی پروازها متناسب با اقلیم و ظرفیت استان ها در اولویت برنامه های ما است گفت:  تقاضاهای در حمل و نقل مسافر و بار وجود دارد، که به تمامی آنها پاسخ داده ایم و همین امر باعث شده که‌ عدالت پروازی برقرار شود.

 

