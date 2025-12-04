شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند برخی از بیماران بیمارستان مسیح دانشوری ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -تأخیر در درمان یکی از مسائل چالش‌برانگیز برای بیماران محسوب می‌شود. وقتی بیماری به مرکز درمانی برای انجام مراحل درمان مراجعه می‌کند، انتظار دارد که به سرعت و به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گیرد. اما گاهی به دلایل مختلف، روند درمان بیمار با تأخیر مواجه می‌شود که این تأخیر ممکن است منجر به تشدید بیماری، بروز عوارض یا حتی مرگ بیمار شود..
 ما مدتی است روند درمان برخی از بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری شهر تهران با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام روزبخیر لطفا دوربین سرزده را ببرید بیمارستان مسیح دانشوری. بیش از ۲ هفته بیمار برای نمونه برداری از تومور بستری کردیم. بخش آنکولوژی یک هماهنگی ساده را نمی‌تواند با بخش رادیولوژی و بخش جراحی برای انجام نمونه برداری انجام دهد. مرتب به ما می‌گویند اگر می‌توانید آشنا پیدا کنید سفارشتون کنه که کارتان زودتر انجام شود. چرا یک بیمارستان باید اینجوری باشد؟ در مرحله نوبت دهی برای بستری و اختصاص تخت با دستور پزشک متخصص همان بیمارستان ۱۵ روز در نوبت اختصاص تخت ماندیم. این مشکل را به حساب ترافیک ورودی بیمارستان و تعداد زیاد بیمار گذاشتم. ولی وقتی بیمار در بیمارستان بستری شده دلیل تعلل کادر درمان را نمی‌توانم درک کنم. از روز شنبه دو هفته قبل بیمار برای نمونه برداری تومور بستری شده ولی نمی‌توانند با دکتر هماهنگ کنند که کار را انجام بدهد.لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: کادر درمان ، سوژه خبری ، روند درمان
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار کرمان؛
برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی رفسنجان در انتظار کسب امتیاز کرونا
شهروندخبرنگار حراسان رضوی؛
گرامیداشت روز پرستار در مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت انابد
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
نارضایتی مسافران از عملکرد قطار سرخس به مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه خانواده‌ها از تعلق نگرفتن کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
خریداران کوئیک چشم انتظار تحویل خودرو
آلودگی کارخانه روستای تلوستان گالیکش نفس اهالی را تنگ کرد
آخرین اخبار
آلودگی کارخانه روستای تلوستان گالیکش نفس اهالی را تنگ کرد
خریداران کوئیک چشم انتظار تحویل خودرو
گلایه خانواده‌ها از تعلق نگرفتن کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
آلودگی هوا دانش آموزان ملارد را به دردسر انداخت + فیلم
گزارش تصویری از وقوع تصادف در روز بارانی جاده بابل به آمل
گلایه معلمان حق التدریسی از کمبود حقوق و دستمزد
رنجش دانش آموزان اصفهانی از فعالیت مدارس در روزهای آلوده هوا
تعطیل نشدن مدارس در روز‌های آلوده تهران گلایه دانش آموزان شد
شکوفه زدن درختان پرتقال در روستای بندپی غربی بابل + فیلم
قطع درختان بوستان منطقه صد دستگاه مسجد سلیمان گلایه اهالی شد + عکس
اهالی شهرقدس همچنان در انتظار تکمیل بوستان ۴۰ هکتاری