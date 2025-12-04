شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند برخی از بیماران بیمارستان مسیح دانشوری ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -تأخیر در درمان یکی از مسائل چالش‌برانگیز برای بیماران محسوب می‌شود. وقتی بیماری به مرکز درمانی برای انجام مراحل درمان مراجعه می‌کند، انتظار دارد که به سرعت و به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گیرد. اما گاهی به دلایل مختلف، روند درمان بیمار با تأخیر مواجه می‌شود که این تأخیر ممکن است منجر به تشدید بیماری، بروز عوارض یا حتی مرگ بیمار شود..

ما مدتی است روند درمان برخی از بیماران در بیمارستان مسیح دانشوری شهر تهران با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام روزبخیر لطفا دوربین سرزده را ببرید بیمارستان مسیح دانشوری. بیش از ۲ هفته بیمار برای نمونه برداری از تومور بستری کردیم. بخش آنکولوژی یک هماهنگی ساده را نمی‌تواند با بخش رادیولوژی و بخش جراحی برای انجام نمونه برداری انجام دهد. مرتب به ما می‌گویند اگر می‌توانید آشنا پیدا کنید سفارشتون کنه که کارتان زودتر انجام شود. چرا یک بیمارستان باید اینجوری باشد؟ در مرحله نوبت دهی برای بستری و اختصاص تخت با دستور پزشک متخصص همان بیمارستان ۱۵ روز در نوبت اختصاص تخت ماندیم. این مشکل را به حساب ترافیک ورودی بیمارستان و تعداد زیاد بیمار گذاشتم. ولی وقتی بیمار در بیمارستان بستری شده دلیل تعلل کادر درمان را نمی‌توانم درک کنم. از روز شنبه دو هفته قبل بیمار برای نمونه برداری تومور بستری شده ولی نمی‌توانند با دکتر هماهنگ کنند که کار را انجام بدهد.لطفا پیگیری کنید.

