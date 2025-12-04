بر اساس اعلام گمرک ایران، ورود موقت خودرو‌های سواری عراقی به ایران از مرز چذابه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دنبال توافقات و مذاکرات صورت‌گرفته میان مسئولان ۲ کشور ایران و عراق، از روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مرز چذابه شاهد آغاز تردد خودروهای سواری «ورود موقت» شد.

این رویداد نقطه عطفی در توسعه تعاملات مرزی و تسهیل رفت‌وآمد میان دو ملت به شمار می‌رود.

مراسم افتتاحیه با حضور مدیر کل امنیت مرزی استانداری خوزستان، فرماندار شهرستان دشت آزادگان، مدیر گمرک چذابه، مدیر پایانه‌های استان، جمعی از مسئولان و شهروندان شهر بستان برگزار شد و فضای صمیمی و امیدبخشی را رقم زد.

در نخستین ساعات این مراسم، مدیر گمرک چذابه با بررسی دقیق مدارک خودروهای عراقی و انجام هماهنگی‌های لازم، مجوز ورود آنها را صادر کرد.

تشریفات گمرکی نیز با نظم و کیفیت مطلوب به اجرا درآمد تا این گام تازه با موفقیت آغاز شود.

این اقدام، علاوه بر تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی، نویدبخش رونق بیشتر در مبادلات مرزی و تسهیل سفرهای مردمی خواهد بود.

برچسب ها: واردات خودرو ، خودروی گذر موقت
خبرهای مرتبط
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
۳۰ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شد/واردات خودرو‌های لوکس با تعرفه بالا
شرط جدید واردات خودرو‌های سنگین اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌بینی یک هفته پربارش برای کشور
نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کماکان ادامه دارد؟
تهران امروز میزبان چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری است
پژو ۲۰۷‌های یک میلیون تومانی دیجی‌کالا توسط سوییچ تامین و تحویل داده شد
هم‌افزایی دانش و همکاری هدفمند تنها مسیر دستیابی به امنیت آب و توسعه پایدار در منطقه
توسعه سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه
از مرز چذابه؛ ورود خودرو‌های سواری عراقی گذر موقت آغاز شد
برقراری عدالت پروازی در بسیاری از مناطق کشور
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
آخرین اخبار
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
از مرز چذابه؛ ورود خودرو‌های سواری عراقی گذر موقت آغاز شد
برقراری عدالت پروازی در بسیاری از مناطق کشور
توسعه سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه
نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کماکان ادامه دارد؟
پیش‌بینی یک هفته پربارش برای کشور
پژو ۲۰۷‌های یک میلیون تومانی دیجی‌کالا توسط سوییچ تامین و تحویل داده شد
هم‌افزایی دانش و همکاری هدفمند تنها مسیر دستیابی به امنیت آب و توسعه پایدار در منطقه
تهران امروز میزبان چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری است
تقدیر سفیر عمان از عملکرد حرفه‌ای و انسانی در رسیدگی به مسافران پرواز «سلام‌ایر»
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
پایداری شرایط جوی کشور تا ابتدای هفته آینده
بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه تا یک سال آینده/راه‌اندازی ترمینال گالری در ترمینال سلام
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار ابلاغیه
صادق: وزارت راه و شهرسازی گام‌های عملی برای افراد دارای معلولیت برداشته است
طرح انتقال آب از سد لار به تهران به کجا رسید؟ + فیلم
نرخ رشد جمعیت شهری تهران به کمتر از ۱.۵ درصد رسید
آخرین جزئیات طرح کلید به کلید اعلام شد/شناسایی واحدها آغاز شد+ فیلم
تولید خودرو به ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسید
در سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می‌شود
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۵۲۴ میلیون مترمکعب در یک روز گذشت
عرضه ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی در تهران/کیفیت خودروها خوب نیست
پرشدگی سدهای تهران تنها ۹ درصد است
هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های مولد از طریق اجرای قانون مالیات بر سوداگری
دوشنبه ۱۷ آذر؛ حراج سکه طلای بانک مرکزی برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۲ آذرماه
نهاده‌های دامی به زودی ترخیص و توزیع می‌شود/ رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات شیلات
واردات آب به صورت مجازی و حقیقی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت
بررسی روش‌های تبلیغ در گوگل برای وب سایت‌ها در کسب و کار‌های مختلف
دولت جذب ۵۰۰ مدیر جوان را آغاز می‌کند