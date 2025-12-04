باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحید دستجردی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره هم نفس گفت: کارت امید مادر، کارتی است که رئیس جمهور آن را امضاء کرد و این حرکت در واقع برند و یکی از نشان های مهم جمهوری اسلامی، دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم است.

وی خاطرنشان کرد: کارت امید مادر از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵، به همه مادران در سراسر کشور که فرزند به دنیا می‌آورند- از فرزند اول تا فرزند آخر- ارائه می‌شود، این کارت برخلاف سایر حمایت‌ها که معمولاً به سرپرست خانوار داده می‌شود، مستقیما به مادران داده می شود، زیرا می‌دانیم که بیشتر مراقبت، شیر دادن و حمل فرزند بر عهده مادر است.

کارت امید مادر ماهانه ۲ میلیون تومان شارژ می‌شود

دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر اهمیت ارزش و منزلت مادری افزود: این کارت ماهیانه، به مدت ۲ سال، هر ماه به مبلغ ۲ میلیون تومان شارژ خواهد شد و هدف آن حمایت مادی و فرهنگی از خانواده‌ و ارتقای سلامت مادر و کودک است.

به گفته دستجردی، این کارت در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به تمام مادران باردار کشور که از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، تعلق می‌گیرد و مبلغ کارت صرفاً برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات تشویقی از سوی ستاد ملی جمعیت برای ترغیب افراد به ازدواج و فرزندآوری گفت: سال های آغازین زندگی کودک هزینه های بالایی دارد و اگر بخشی از این هزینه توسط دولت تامین شود که نمود و نماد آن کارت امید مادر است، بخشی از مسائل مرتفع خواهد شد، بعد از آن به دنبال آن هستیم که راهبردهای واقعی ازدواج که یکی مساله اشتغال پایدار و دیگری موضوع مسکن است، را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

ضرورت حمایت از سیاست‌های فرزندآوری

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه اقدام وزارت بهداشت در برگزاری جشنواره «هم‌نفس » ستودنی است ، خواستار تمدید جشنواره و حضور بیشتر دانشجویان و جامعه دانشگاهی در این رویداد فرهنگی شد.

دستجردی افزود: جشنواره "هم نفس؛ روایت‌های تولد و فرزند آوری" می تواند با هدف جمع‌آوری و بازنمایی روایات و تجربه‌های مرتبط با تولد و فرزندآوری با مشارکت دانشجویان، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و همکاران و کادر درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی یک جریان خوب فرهنگی در سطح دانشگاهها ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌های جمعیتی کشور و ضرورت حمایت از سیاست‌های فرزندآوری، ایجاد جریان های فرهنگی اثرگذار در جامعه ضروری است و یکی از این جریان‌ها برگزاری پویش ها و جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره هم نفس است. در واقع یکی از مؤثرترین راه‌ها برای تغییر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج و فرزندآوری، هدایت مردم به خصوص دانشجویان و جامعه دانشگاهی در این جشنواره و دریافت آثار، روایت‌های واقعی و تجربه‌های الهام‌بخش آنها در عرصه ازدوج و فرزندآوری است.

دبیر ستاد ملی جمعیت با ابراز خرسندی از برگزاری جلسات هم اندیشی پیش از برگزاری جشنواره هم نفس گفت: به نظرم اگر بتوانیم گروه‌های مردمی را در قضایای مربوط به ازدواج، فرزندآوری و مسائل مربوط به جمعیت در کشور وارد کنیم و دانشجویان نیز در مباحث مربوط به ازدواج و فرزندآوری، عموم مردم و جامعه را به امر ازدواج و فرزندآوری تشویق کنند و خود نیز به عنوان بازیگر اصلی وارد صحنه ازدواج و فرزندآوری شوند، می‌توان به اهداف مهمی در این راستا در کشور برسیم.

دستجردی خاطرنشان کرد: کادر و پرسنل بهداشت و درمان، سایر گروههای علمی، آموزشی و دانشجویی و همه کنشگران از طیفهای مختلف جامعه می‌توانند در این مسیر و در جریان برگزاری جشنواره هم نفس، یاریگر ما و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.

منبع: وزارت بهداشت