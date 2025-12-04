رئیس جمهور روسیه گفت که دیدارش با فرستادگان آمریکا «بسیار مفید» بوده و بر اساس پیشنهاد‌هایی بوده که با ترامپ در آلاسکا مورد بحث قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری دولتی ریا گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که دیدارش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ایالات متحده «بسیار مفید» بوده و بر اساس پیشنهاد‌هایی بوده که با رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ در آلاسکا مورد بحث قرار گرفته است.

پوتین همچنین گفت که دیدار با فرستادگان ایالات متحده بسیار طولانی شد، زیرا در طول مذاکرات، ویتکاف مجبور بود تقریباً هر نکته از پیشنهاد ایالات متحده را مرور کند.

پوتین افزود که به نظر او کشور‌های اروپایی باید در حل و فصل صلح اوکراین مشارکت کنند، اما مانع آن نشوند.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، دونالد ترامپ
