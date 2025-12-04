نماینده مجلس می‌گوید قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در مهار فعالیت‌های غیرمولد است و موتور جهش تولید را روشن می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آثار اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این قانون، حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در مهار فعالیت‌های غیرمولد است و اکنون می‌تواند موتور جهش تولید را روشن کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت تأثیر هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند زمین، ارز، طلا و مسکن قرار داشته و همین مسئله، هزینه تولید را بالا برده و منابع را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است.

این نماینده مجلس می‌گوید روح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر این مبناست که فعالیت‌های سوداگرانه که با خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود و هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند، پرهزینه‌تر شود یعنی سود سفته‌بازان کاهش پیدا کند و ریسک آنها افزایش یابد تا دیگر نتوانند بدون تولید، از نوسان قیمت‌ها کسب درآمد کنند.

قادری اضافه کرد: محور اصلی این قانون، کاهش جذابیت فعالیت‌های نامولد است. با وضع این مالیات، بخش قابل توجهی از نقدینگی که پیش‌تر صرف خریدهای سفته‌بازانه می‌شد، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت خواهد شد و بنگاه‌ها امکان دسترسی بیشتری به منابع مالی پیدا می‌کنند. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی سرمایه از بازارهایی مثل ارز و طلا خارج شود و به تولید برسد، اشتغال تقویت می‌شود و رشد اقتصادی شتاب می‌گیرد. این همان هدفی است که قانون‌گذار دنبال می‌کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم مردم، آثار احتمالی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر زندگی روزمره است، اما طراحی دقیق این قانون مانع از چنین نگرانی‌هایی است. افرادی که برای زندگی معمولی خود یک خانه دارند یا قصد فروش خودرو و دارایی‌های شخصی‌شان را دارند، در معرض این مالیات نیستند. قانون کاملاً روشن کرده که مردم عادی معاف‌ هستند و فقط سوداگری را هدف قرار گرفته است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: معافیت‌های صریح و گسترده در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تضمین کرده است که هیچ مزاحمتی برای خانوارهای معمولی ایجاد نشود.

قادری گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری تفکیک ایجاد کرده و برای همه افراد هویت مالیاتی یکتا تعریف می‌شود تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. این شفافیت، علاوه بر مهار سوداگری، به مقابله با فرار مالیاتی کمک می‌کند و ساختار مالیاتی کشور را کارآمدتر می‌سازد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اخذ مالیات از سوداگری در بازار ارز اظهار کرد: بازار ارز یکی از اصلی‌ترین مقاصد سفته‌بازی بوده و اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه آن می‌تواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند. این اقدام از شکل‌گیری تقاضای کاذب جلوگیری می‌کند و نوسانات مخرب را کاهش می‌دهد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: قانون‌گذاری در این حوزه با این هدف انجام شده که اقتصاد از مسیر سفته‌بازی خارج شود و تولید تقویت شود. مردم عادی نه‌تنها آسیب نمی‌بینند، بلکه از ثبات اقتصادی ناشی از اجرای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

