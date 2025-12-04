سازمان حج و زیارت با هدف پاسخ‌گویی منسجم به متقاضیان مقیم خارج کشور، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات یکپارچه حج تمتع ۱۴۰۵ را در دستور کار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به افزایش درخواست‌ها از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور و ضرورت ایجاد ساختار هماهنگ برای ارائه خدمات تخصصی حج، این سازمان در حال نهایی‌سازی طرح ساماندهی تشرف هم‌وطنان مقیم خارج به حج تمتع ۱۴۰۵ است.

بر اساس این اطلاعیه، ارائه خدمات مورد نیاز این گروه از زائران در بخش‌های مختلف اجرایی، پزشکی، آموزشی و احکام و مناسک با همکاری دستگاه‌های مرتبط و به‌صورت متمرکز و مشابه کاروان‌های رسمی حج تمتع انجام خواهد شد.

روابط‌ عمومی سازمان حج افزود: پس از نهایی شدن دستورالعمل اجرایی، جزئیات ثبت‌نام، شرایط و نحوه ارائه خدمات در اطلاعیه بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.

