پیکر مطهر یک شهید گمنام در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بندرعباس تشییع و به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: شهدا مایه عزت و سربلندی ایران و جهان اسلام هستند.

سردار غلامشاهی افزود: همرزمان این شهدا زیر پرچم ولایت ادامه دهنده راه آنان هستند و همواره آمادگی خود برای مقابله با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را اعلام کرده‌اند.

معاون هماهنگ کننده منطقه یکم صاحب الزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز گفت: این شهید ۲۳ ساله در عملیات والفجر یک و در منطقه فکه به شهادت رسیده است.

سردار عباس خاکساری افزود: امنیت، اقتدار و سربلندی ما مدیون خون شهدایی است که جان خود را فدای نظام و انقلاب اسلامی کردند.

منبع: صداوسیما

