باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار سنتی دو تیم پرسپولیس و استقلال جمعه در اراک برگزار میشود. دیداری که از آن به عنوان ویترین فوتبال ایران یاد میشود.
این دیدار جذاب، تاریخ باشکوهی دارد و هر کسی که فوتبال ایران را دنبال کند قطعا هر سال دو بار این بازی حساس و جذاب را از دست نخواهد داد. البته ترس مفرط از باخت در بین تیمها باعث شده دربی های زیادی هم کسلکننده باشند و با تساوی بدون گل به پایان برسند؛ دیدارهایی که دو تیم برای نباختن به زمین رفتند تا برای کسب برد ریسک نکنند؛ دیدارهایی که زود فراموش شدند و کسی آنها را به یاد نمیآورد.
در عوض دربیهایی بودهاند که سالها در ذهن علاقهمندان به فوتبال مانده و بعید است حالا حالاها از ذهن فوتبالدوستان پاک شوند.
با توجه به نزدیکی به شهرآورد ۱۰۶، نگاهی به دیدارهای جذاب این دو تیم میاندازیم:
این بازی پرگلترین برد یک تیم در تاریخ دربی تهران محسوب میشود که به دربی "شش تاییها" معروف است. همایون بهزادی توانست هت تریک کند. ایرج سلیمانی دو بار و حسین کلانی دیگر گلهای تیمشان را به ثمر رساندند تا این دیدار به عنوان نماد کری پرسپولیسیها مطرح باشد.
این بازی نیز در حالی برگزار شد که دو تیم شانس چندانی برای قهرمانی در لیگ نداشتند و دو تیم میخواستند با برتری در این مسابقه بالاتر از رقیب دیرینه قرار گیرند و فصل را به خوبی به پایان برسانند. امیرحسین صادقی در دقیقه ۱۶ توانست برای استقلال گلزنی کند. در ادامه اشتباه رحمتی روی یک ضربه کرنر باعث شد مهرزاد معدنچی دروازه این تیم را باز کند. در ادامه مهرداد اولادی توانست پاس لوییس ساها را با ضربهای چیپ بالاتر از دستان رحمتی وارد دروازه این تیم کند.
قبل از این دیدار ۶ بازی دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود و زمزمههای تبانی در دربی در ورزشگاهها شنیده میشد. جالب این که این دیدار نیز تا دقیقه ۸۷ با تساوی یک بر یک در جریان بود تا صدای اعتراض از هر طرف بلند شود. ابتدا فرهاد مجیدی و سپس هادی نوروزی برای تیمشان گلزنی کرده بودند تا اینکه در دقیقه ۸۷ کریم باقری با یکی از همان شوتهای همیشگی خود دروازه استقلال را باز کرد و به سریال تساویها در دربی پایان داد.
بعد از شکستهای پی در پی پرسپولیس برابر استقلال، هواداران سرخ بیصبرانه منتظر پایان روند باخت در دربی بودند. مصطفی دنیزلی که قبلا سابقه بردن استقلال را در دربی داشت، در نیم فصل دوم به پرسپولیس آمد و برابر پرویز مظلومی قرار گرفت که نشان داده بود راه بردن پرسپولیس را بلد است. پرسپولیس با دو گل از حریف خود عقب افتاد و مظلومی و هواداران استقلال شروع به خوشحالی کردند. در نیمه دوم مهرداد اولادی نیز از زمین اخراج شد تا هواداران مغموم پرسپولیس در حال ترک ورزشگاه دیده شوند تا اینکه خرید جدید این تیم، یعنی ایمون زاید در دقیقه ۸۲ توانست یکی از گلهای خورده را پاسخ دهد. خیلی زود زاید روی پاس مهدوی کیا توانست دروازه استقلال را برای بار دوم باز کند. ۵ دقیقه آخر بازی بسیار حساس دنبال شد و بار دیگر ایمون زاید در نقش گلزن ظاهر شد تا دومین گلزن خارجی داربی تا آن روز (بعد از ترائوره) نه یک گل بلکه سه گل بزند و هت تریک کند. این بازی به اندازه یک قهرمانی به هواداران پرسپولیس چسبید و مظلومی نیز فهمید نباید زودتر از سوت داور خوشحالی کند.
دقیقه ۲۱ کرنر ارسالی مهدی ترابی در دهانه دروازه استقلال به احمد نوراللهی رسید که این بازیکن با ضربه سری محکم توپ را درون دروازه رحمتی قرار داد. سرخپوشان با برتری در این دیدار صدر جدول رده بندی را حفظ کردند و توانستند یک دربی دشوار را به سود خود به پایان ببرند.
پس از ۲۴ سال پرسپولیس و استقلال بار دیگر در فینال جام حذفی به هم رسیدند. این دو تیم پیشتر ۲۰ تیر ماه سال ۱۳۷۸ در فینال این مسابقات رو در روی هم قرار گرفته بودند که دو گل مهدی هاشمینسب از روی نقطه پنالتی و افشین پیروانی در مقابل تک گل سهراب بختیاریزاده حکم به برتری ۲ بر یک سرخپوشان داد.
فینال جام حذفی ۱۴۰۲ یکی از دراماتیکترین شهرآوردهای تاریخ فوتبال ایران را رقم زد. پس از رقابتی نفسگیر، در ۱۲۰ دقیقه پرسپولیس ۲-۱ استقلال را شکست داد تا پرونده فصل بسته شود.
سرخپوشان که پیشتر قهرمانی لیگ را کسب کرده بودند، در این بازی نیز با گلهای مهدی ترابی و امید عالیشاه حریف خود را شکست دادند. استقلال با گل دیرهنگام مرادمند بازی را به وقت اضافه کشاند، اما در نهایت در کسب عنوان قهرمانی ناکام ماند و پرسپولیس با این پیروزی، قهرمانی دوگانه را جشن گرفت.
حضور رامین رضاییان در ترکیب استقلال و سعید مهری در ترکیب پرسپولیس حواشی زیادی ایجاد کرده و همه نگاهها را به خود جلب کرده بود. اتفاقا سرنوشت بازی را این دو بازیکن رقم زدند. خطای رامین روی پای سعید مهری باعث شد تا در اواخر بازی پرنده بخت و اقبال روی شانههای گاریدو سرمربی وقت پرسپولیس قرار بگیرد و کنعانیزادگان از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال را باز کند تا سرخپوشان برنده این دیدار شوند.
