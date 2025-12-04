فرمانده کل ارتش در دیدار اعضای کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی، گفت: ما در هر شرایط در دفاع از نظام اسلامی تا پای جان ایستاده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار، با اشاره به خصومت دیرینه آمریکا و رژیم صهیونیستی با نظام اسلامی، گفت: دشمنی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران، دیرینه و قدیمی بوده و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آنچه در توان داشتند به کار گرفته‌اند و هر قدر که پیش‌تر رفتیم، ابعاد این دشمنی گسترده‌تر و عمق و شدت آن بیشتر شده است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره با آمریکا بود که مورد تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی با حمایت و همکاری آمریکا قرار گرفت.

فرمانده کل ارتش اضافه کرد: رژیم صهیونیستی با هدف از بین بردن توان هسته‌ای، موشکی و پدافندی و به شهادت رساندن فرماندهان به ما حمله کرد که در ادامه، ساقط کردن نظام اسلامی و کشور ایران را نیز که جزو اهداف بعدی این رژیم بود را هم بیان کرد که البته با تدبیر ارزشمند مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در جایگزینی فرماندهان، از خودگذشتگی و اقتدار نیرو‌های مسلح و بصیرت ملت قهرمان ایران، شکست خورد و تقاضای آتش بس کرد.

سرلشکر حاتمی اظهار داشت: ما در این جنگ پیروز شدیم؛ چرا که دشمن در رسیدن به اهداف خود در این جنگ ناکام ماند.

فرمانده کل ارتش در ادامه با تاکید بر اینکه حس رژیم صهیونیستی به ما، تهدید موجودیتی است، تصریح کرد: ما بعد از جنگ لحظه‌ای را در ارتقای توان دفاعی و اقتدار خود از دست نداده و قوی‌تر شدن را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.

سرلشکر حاتمی، ضمن قدردانی از نقش تعیین کننده مردم در حفظ امنیت و منافع ملی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: ما در هر شرایط در دفاع از نظام اسلامی تا پای جان ایستاده‌ایم و باور داریم که کم‌ترین آسیب به نظام اسلامی، ضربه به استقلال و تمامیت ارضی و کشور عزیزمان ایران است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، ضمن قدردانی از اقدامات و دفاع مقتدرانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و دفاع از نظام اسلامی، امنیت و سلامت را برابر فرمایشات ائمه اطهار (ع) دو نعمت ارزشمند دانست و گفت: نیرو‌های مسلح و ارتش در ایجاد و تقویت نعمت بی‌بدیل امنیت نقش اساسی دارند و جایگاه ارتش در این میان جایگاه ویژه‌ای است.

در این دیدار، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، تعدادی از معاونان ارتش و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان برخی نقطه نظرات خود پرداختند.

منبع: ارتش

برچسب ها: فرمانده کل ارتش ، دشمنان ایران اسلامی ، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
خبرهای مرتبط
فرمانده کل ارتش: بیگانگان باید منطقه را ترک کنند
فرمانده کل ارتش: آماده هرگونه پاسخ قاطع در هر نقطه‌ای هستیم
پایگاه شناوری «کردستان» و ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۳ آذر
سقاب اصفهانی: آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کرده‌ایم ایجاد نخواهد کرد
مطالبه‌گری و پیگیری وظایف دستگاه‌ها از وظایف رسانه ملی در قانون هوای پاک است
کاهش سقف مهریه، مغایر با عدالت و اصول قانون اساسی است
حرمت حکومتِ بی‌اذن و ضرورت ولایت فقیه؛ بازخوانی یک مبنای فقهی از حسبه تا شئون عامه
عارف: امروز نمی‌شود با شیوه‌های دهه ۶۰، گزینش انجام داد
مالیات بر سوداگری موتور جهش تولید است/ مردم عادی در برابر این مالیات کاملاً مصون‌ هستند
تاکید عراقچی بر تقویت تعامل و هماهنگی بین وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی
فرمانده کل ارتش: تا پای جان در دفاع از نظام اسلامی ایستاده‌ایم
آخرین اخبار
فرمانده کل ارتش: تا پای جان در دفاع از نظام اسلامی ایستاده‌ایم
مالیات بر سوداگری موتور جهش تولید است/ مردم عادی در برابر این مالیات کاملاً مصون‌ هستند
تاکید عراقچی بر تقویت تعامل و هماهنگی بین وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی
عارف: امروز نمی‌شود با شیوه‌های دهه ۶۰، گزینش انجام داد
کاهش سقف مهریه، مغایر با عدالت و اصول قانون اساسی است
سقاب اصفهانی: آنچه بر من گذشت، تردیدی در مسیری که آغاز کرده‌ایم ایجاد نخواهد کرد
حرمت حکومتِ بی‌اذن و ضرورت ولایت فقیه؛ بازخوانی یک مبنای فقهی از حسبه تا شئون عامه
مطالبه‌گری و پیگیری وظایف دستگاه‌ها از وظایف رسانه ملی در قانون هوای پاک است
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۳ آذر
کاهش آلاینده‌های جوی نخستین دغدغه مردم تهران/ پایتخت در شدیدترین دوره آلودگی
عیادت رئیس‌جمهور از رضا امیرخانی
پزشکیان: توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای تهران می‌تواند پیشران توسعه آن به دیگر استان‌ها باشد
رزمایش سهند ۲۰۲۵ خط بطلانی بر طرح انزوای ایران است
پزشکیان: در نگاه رهبری، آزادی مشروع حق مردم و تکلیف حکومت است
پزشکیان: اجرای آزمایشی شیوه‌های نوین آموزشی، نقطه آغازی در تحول کیفی آموزش است
«حقوق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وجوه قابل افتخار است
دیدار و گفت‌وگوی مدیر دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در عراق با سفیر ایران 
ابلاغ پیام عراقچی به وزارت امور خارجه تونس
عارف: برای ماندگاری جوانان نخبه کارگروهی در دولت تشکیل شده است
پیامک رئیس‌جمهوری به مردم ایران
نشست شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی در مجلس با قالیباف
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
آموزش حکمرانی و قانونگذاری به ۹۰۰ نفر در مدرسه حکمرانی شهید مدرس
رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است/ اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد
کدخدایی: نیازمند روش‌های نوین برای تبیین مفهوم آزادی هستیم
قائم‌پناه: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی آغاز شده است
تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید