باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر زهرا دهنوی، همزمان با هفته آگاهی و اطلاعرسانی بیماری ایدز (۸ تا ۱۴ آذر) بر اهمیت تغذیه هدفمند در مدیریت بهتر این بیماری تأکید کرد و افزود: ویروس HIV با ایجاد التهاب مزمن و افزایش نیازهای متابولیک بدن، خطر کاهش وزن، تحلیل عضلانی و اختلال در جذب مواد مغذی را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، یک برنامه غذایی متعادل نهتنها از بروز سوءتغذیه جلوگیری میکند، بلکه با حفظ ذخایر تغذیهای، توان بدن را برای مقابله با بیماری تقویت میکند.
مصرف میوه، التهاب بدن را کم میکند
این عضو هیأت علمی گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به توصیههای علمی در زمینه تغذیه بیماران HIV افزود: دریافت انرژی و پروتئین کافی از منابعی نظیر گوشتهای کمچرب، حبوبات، تخممرغ و لبنیات کمچرب ضروری است، مصرف میوهها و سبزیهای متنوع به دلیل دارا بودن آنتیاکسیدانها و ویتامینهای A، C و E نقش مهمی در کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب دارد.
دهنوی همچنین به عوارض گوارشی برخی داروهای ضدرتروویروس اشاره کرد و گفت: گنجاندن فیبر کافی، مصرف مایعات فراوان و استفاده از غذاهای کمچرب در رژیم غذایی میتواند از مشکلات گوارشی بیماران بکاهد.
وی خاطرنشان کرد: کمبود ریزمغذیهایی مانند ویتامین D، کلسیم، روی و سلنیوم در بیماران HIV شایع است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این مواد نقش مهمی در عملکرد ایمنی و حفظ سلامت عمومی دارند.
پخت کامل خوراکهای خام از بروز عفونت غذایی جلوگیری میکند
این متخصص تغذیه تاکید کرد: با توجه به ضعف سیستم ایمنی در بیماران HIV، رعایت اصول ایمنی غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دهنوی گفت: پخت کامل گوشت و تخممرغ، شستوشوی دقیق میوهها و سبزیها و پرهیز از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه و غذاهای خام یا نیمپز میتواند از بروز عفونتهای غذایی جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: ترکیب دانش علمی با برنامهریزی تغذیهای هدفمند میتواند امیدی تازه برای دستیابی به زندگی سالمتر و طولانیتر در بیماران مبتلا به HIV ایجاد کند.
منبع: وزارت بهداشت