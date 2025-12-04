باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی گزارش دادند که شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی اوایل روز پنجشنبه به فعالان و داوطلبان خارجی در جامعه بادیه‌نشین شلال العوجا، در شمال اریحا در شرق کرانه باختری حمله کردند.

حسن ملیحات، مدیر گروه حقوق بادیه‌نشینان البیدار به خبرگزاری رسمی وفا گفت: گروهی از شهرک‌نشینان غیرقانونی از پایگاه‌های اطراف به این جامعه حمله کردند و به فعالان و حامیان بین‌المللی که برای کمک به محافظت از ساکنان فلسطینی در آنجا بودند، حمله کردند.

وی گفت که فعالان و روستاییان غیرمسلح با شهرک‌نشینان غیرقانونی مقابله کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. وفا ملیت داوطلبان خارجی را مشخص نکرد.

طبق گزارش کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار، یک نهاد رسمی، شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی تنها در ماه نوامبر ۶۲۱ حمله علیه فلسطینی‌ها و املاک آنها در کرانه باختری اشغالی انجام داده‌اند.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۰۸۷ فلسطینی در حملات ارتش و شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی شهید و ۱۰۷۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بیش از ۲۰۵۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

در یک رأی مهم در ژوئیه سال گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

منبع: آناتولی