شهرک‌نشینان اسرائیلی به فعالان و داوطلبان خارجی در جامعه بادیه‌نشین شلال العوجا،در شمال اریحا در شرق کرانه باختری حمله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی گزارش دادند که شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی اوایل روز پنجشنبه به فعالان و داوطلبان خارجی در جامعه بادیه‌نشین شلال العوجا، در شمال اریحا در شرق کرانه باختری حمله کردند.

حسن ملیحات، مدیر گروه حقوق بادیه‌نشینان البیدار به خبرگزاری رسمی وفا گفت: گروهی از شهرک‌نشینان غیرقانونی از پایگاه‌های اطراف به این جامعه حمله کردند و به فعالان و حامیان بین‌المللی که برای کمک به محافظت از ساکنان فلسطینی در آنجا بودند، حمله کردند.

وی گفت که فعالان و روستاییان غیرمسلح با شهرک‌نشینان غیرقانونی مقابله کرده و آنها را مجبور به فرار کردند. وفا ملیت داوطلبان خارجی را مشخص نکرد.

طبق گزارش کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار، یک نهاد رسمی، شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی تنها در ماه نوامبر ۶۲۱ حمله علیه فلسطینی‌ها و املاک آنها در کرانه باختری اشغالی انجام داده‌اند.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۰۸۷ فلسطینی در حملات ارتش و شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی شهید و ۱۰۷۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بیش از ۲۰۵۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

در یک رأی مهم در ژوئیه سال گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، حمله شهرک نشینان
خبرهای مرتبط
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
آخرین اخبار
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
واکنش سومالی به توهین‌های ترامپ: او را نادیده می‌گیریم
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
حمله پهپادی اسرائیل به حومه دمشق و حملات هوایی در جنوب سوریه
دادگاه اسرائیل پس از درخواست عفو، محاکمه نتانیاهو را از سر گرفت
مجارستان: اروپا به اوکراین اجازه نمی‌دهد به توافق برسد
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با ونزوئلا اعمال کرد
نظامیان اسرائیلی پیکر ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند با بولدوزر دفن کردند
شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۵۹ نفر رسید
گوترش: پایان جنگ روسیه و اوکراین باید طبق قوانین بین‌المللی باشد
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است
ترکیه: حملات اوکراین به دریای سیاه غیرقابل‌قبول است
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
مقام روس از جزئیات دیدار ویتکاف و کوشنر گفت