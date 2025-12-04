باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه در پی تشدید مصرف گاز در روزهای سرد سال، استان مازندران با اجرای طرح جامع پایش دمای ادارات وارد فاز جدید کنترل انرژی شد، گفت: طرحی که بر اساس آن تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند دمای محیط کاری خود را دقیقاً روی ۲۰ درجه تنظیم کرده و هرگونه تخطی از این استاندارد با اخطار و حتی قطع گاز همراه خواهد بود.
او با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای دمایی، افزود: نظارتها و بازرسیهای سرزده بهطور منظم در سطح استان انجام میشود و ادارات باید در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل نسبت به خاموش کردن سیستمهای گرمایشی اقدام کنند.
جوادی گفت: در صورت عدم رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه و عدم همکاری در کاهش مصرف گاز، ابتدا اخطار کتبی صادر و در صورت تکرار، اقدام قانونی و قطع گاز اداره متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: این طرح با هدف حفظ پایداری گاز در بخش خانگی و مدیریت مصرف در روزهای سرد سال اجرا میشود و همراهی مدیران ادارات در این مسیر، نقش مهمی در جلوگیری از افزایش بار مصرف شبکه خواهد داشت.