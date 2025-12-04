مدیرعامل موسسه تحقیقات آب گفت: در دهه ۶۰، افزایش سطح آب را شاهد بودیم، اما این روند پس از آن به‌تدریج کاهشی شده است. به‌طور خاص، در سال‌های اخیر، کاهش ترازش آب به حدود ۲۵ سانتی‌متر رسیده است. این کاهش در سال‌های اخیر به‌ویژه حائز اهمیت است و پیش‌بینی می‌شود که امسال حداقل ۱۲ سانتی‌متر کاهش را تجربه کنیم.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کاویان پور، مدیرعامل موسسه تحقیقات آب، در نشست خبری اخیر به بررسی کیفیت آب و فاضلاب و چالش‌های موجود در این حوزه پرداخت و گفت: کیفیت آب در بخش تأمین آب شرب مردم امری حیاتی است و رعایت استاندارد‌های بهداشتی  در این زمینه اهمیت زیادی دارد. شرایط برداشت آب در طول سال‌های مختلف متغیر است و ممکن است ۵۷ درصد از منابع برداشت شود، اما چیزی که واقعاً اهمیت دارد، رعایت کیفیت آب است. 

وی افزود: تصفیه آب به‌عنوان یک فرآیند کلیدی، باید در شرایط مناسبی انجام شود، زیرا آب باید شرایط کارکرد تصفیه‌خانه را داشته باشد. در این خصوص، خروجی آب تصفیه‌خانه‌ها به‌طور مداوم کنترل می‌شود و این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر با توجه به کاهش منابع آبی حائز اهمیت است. 

کاویان پور با اشاره به روند کاهش سطح آب خزر در سال‌های اخیر گفت: در دهه ۶۰، افزایش سطح آب را شاهد بودیم، اما این روند پس از آن به‌تدریج کاهشی شده است. به‌طور خاص، در سال‌های اخیر، کاهش ترازش آب به حدود ۲۵ سانتی‌متر رسیده است. این کاهش در سال‌های اخیر به‌ویژه حائز اهمیت است و پیش‌بینی می‌شود که امسال حداقل ۱۲ سانتی‌متر کاهش را تجربه کنیم. امسال پایین‌ترین تراز در ۵۰۰ سال گذشته را شاهد هستیم که ضرورت توجه فوری را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل موسسه تحقیقات آب در ادامه به برنامه‌های در دست اقدام اشاره کرد و افزود: ما تیم‌هایی را در استان‌های مازندران، تهران، گلستان و گیلان برای بررسی عوامل مختلف مؤثر در کاهش تراز آب مستقر کرده‌ایم. یکی از دلایل اصلی کاهش تراز آب، تغییرات اقلیمی است که شامل دو جنبه کاهش بارش و افزایش تبخیر می‌شود. 

او خاطرنشان کرد: در طول ۵۰ سال گذشته، میزان تبخیر آب به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است که این موضوع به کاهش منابع آبی کمک کرده است. همچنین، کشور‌های همسایه مانند آذربایجان، ارمنستان و روسیه نیز برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه مدیریت منابع آب خود دارند که تأثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت آب در ایران دارد. 

کاویان پور تاکید کرد اولویت اصلی در این زمینه، بررسی و پیاده‌سازی راهکار‌های مؤثر برای مدیریت منابع آب در کشور است. 

