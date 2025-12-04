عوامل گرداننده کانال «شکار مزدور» در مازندران دستگیر شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس کل دادگستری مازندران از بازداشت عوامل کانال تلگرامی معاند و ضد انقلاب "شکار مزدور" در یکی از شهرهای استان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد و گفت: مجرمین با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

عباس پوریانی افزود: در پی اشراف کامل اطلاعاتی و پیگیری های صورت گرفته و در نهایت از دسترس خارج شدن کانال تلگرامی "شکار مزدور"، دستگیری عوامل این شبکه در دستور کار دادستانی چالوس قرار گرفت.

وی با اشاره به بازداشت و دستگیری عوامل اصلی کانال تلگرامی "شکار مزدور" با صدور دستور قضایی از سوی دادستان چالوس، تاکید کرد: این افراد با به‌کارگیری اشخاص معتمد در شهرستان ها و جمع آوری اخبار در قبال دریافت وجه، به طور مستقیم با ادمین کانال مرتبط بوده و با ارسال اخبار برای مشارالیه، ضمن تهدید مردم و مسئولان مبالغ هنگفتی را کسب کرده و سبب بی آبرویی شهروندان می شدند.

پوریانی تصریح کرد: هشت عضو اصلی این کانال تلگرامی در ایران در شهرهای رامسر ، تنکابن، چالوس، عباس آباد و نوشهر پس از ۱۰ ماه تحقیقات کامل و رصد دقیق و محرمانه اطلاعاتی از سوی دستگاه قضایی مازندران و سربازان گمنام امام زمان (ع) در اداره کل اطلاعات استان طی عملیاتی ضربتی دستگیر و پس از تشکیل پرونده واحد در دادسرای چالوس با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران، مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام را از جمله عناوین اتهامی متهمین عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیقات کامل تا دستگیری سایر عوامل مرتبط ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به شناسایی دنبال کنندگان این جریان منحرف، به آنها هشدار داده می شود هرچه سریع‌ تر، نسبت به ترک کانال معاند مذکور اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: افرادی که تاکنون با کانال مذکور همکاری داشته اند در صورت معرفی خود به دستگاه امنیتی، مشمول رافت اسلامی خواهند شد.

پوریانی تاکید کرد: افرادی که مورد هتک حیثیت و سوءاستفاده این کانال قرار گرفته اند نیز می توانند برای ثبت شکایت به دستگاه قضایی استان مراجعه کنند.