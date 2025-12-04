باشگاه خبرنگاران جوان - «محسن اردکانی» گفت: میانگین بارندگی‌های سال آبی جاری از ابتدای پاییز تاکنون در استان تهران به میزان سه میلی‌متر ثبت شده که ۹۷ درصد درمقایسه با متوسط بارش‌های درازمدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به نخستین بارندگی پاییزی تهران در روز‌های اخیر، افزود: همین بارندگی کم تا اندازه ناچیزی به ورودی سد‌ها اضافه کرده است و امیدواریم در روز‌های آینده با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط سازمان هواشناسی، وضعیت بارندگی‌ها و میزان ورودی آب به سد‌ها بهبود پیدا کند.

اردکانی تصریح کرد: الان سد‌های کشور ۳۲ درصد و سد‌های تهران با احتساب سد طالقان ۹ و بدون احتساب آن سه درصد پرشدگی دارند و با یک یا چند باران محدود اتفاق خاصی نمی‌افتد بلکه مدیریت مصرف باید همچنان در صدر اولویت‌های ما باشد.

وی تنها راه برون‌رفت از بحران تغییر اقلیم و چالش کم‌آبی را مدیریت مصرف دانست و اظهار داشت: در بخش تامین آب، تاکنون اقدام‌های فراوانی انجام شده و وزارت نیرو تمامی توان و ظرفیت‌های خود را در این زمینه به کار گرفته است که اجرای خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران در کمترین زمان از آن جمله محسوب می‌شود.

به‌گفته اردکانی، بهره‌برداری از این پروژه بزرگ، در دو ماه گذشته ۲۷ میلیون مترمکعب آب تامین کرده است و سالانه می‌تواند ۱۵۰ میلیون مترمکعب یعنی ۱۰ درصد آب شرب موردنیاز استان تهران را تامین کند، اما آنچه در تاب‌آوری منابع و شبکه آب تهران در خشکسالی‌های بی‌سابقه کارساز بوده، مدیریت مصرف توسط شهروندان است که مصارف خود را از ابتدای امسال ۹۳ میلیون مترمکعب معادل ۱۲ درصد درمقایسه با سال گذشته کاهش داده‌اند و اگر هشت درصد دیگر به این میزان افزوده شود، می‌توانیم بدون مشکلی از وضعیت کنونی گذر کنیم چراکه ۲۰ درصد صرفه‌جویی معادل حجم کامل سد‌های امیرکبیر و لتیان و حتی قدری بیشتر موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف همواره مورد توجه وزارت نیرو بوده و اکنون در سطح فراگیری ملموس و مورد توجه شهروندان و سایر بخش‌ها و دستگاه‌هاست، تصریح کرد: با همکاری همگانی، شمار مشترکان خوش‌مصرف از ۲۹ به ۳۵ درصد افزایش و شمار مشترکان پرمصرف از ۶۴ به ۶۰ و مشترکان بدمصرف از هفت به پنج درصد کاهش یافته است و این همراهی موجب شده است ۱۲ درصد آب کمتری درمقایسه با سال گذشته مصرف شود.

اردکانی آب را یک موضوع فرابخشی خواند و گفت: اگرچه وزارت نیرو متولی آب کشور است، اما همه دستگاه‌ها در این موضوع دخیل هستند و شرکت آبفای استان تهران در ماه‌های اخیر با دستگاه‌های مختلف به‌ویژه مراکز علمی و دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران، صنعتی شریف و شهید بهشتی تعامل و نشست‌های متعددی پیرامون موضوع مدیریت مصرف آب برگزار کرده است که رسانه‌ها نیز همراهی خوبی در این زمینه داشته‌اند.

وی یکی از راهکار‌های سازگاری با تغییر اقلیم را استفاده از فناوری بازچرخانی آب و جایگزینی پساب دانست و افزود: این فناوری در کشور موجود است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در استان تهران سالانه ۵۵۰ میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده در صنعت و بخش مجاز کشاورزی تولید می‌شود که از این میزان، ۴۵۰ میلیون مترمکعب در تصفیه‌خانه‌های شهر تهران استحصال می‌شود و تا پایان امسال نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب به این میزان اضافه خواهد شد.

اردکانی، استفاده از پساب برای جایگزین سایر آب‌ها را نه یک امر «انتخاب‌پذیر» بلکه موضوعی «اجتناب‌ناپذیر» خواند و تصریح کرد: شهرداری تهران سالانه ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز برداشت می‌کند که به راحتی با یک خط انتقال، می‌تواند پساب را جایگزین آن کند؛ البته شهرداری بر انجام این کار اراده دارد، اما باید به این موضوع سرعت دهد.