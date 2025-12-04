معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در قالب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی، ساخت هفت‌هزار و هفتصد طرح در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی:  مجید عبداللهی گفت: ساخت هفت‌هزار و هفتصد طرح در قالب نهضت توسعه فضا‌های آموزشی در دستور کار است که اکنون با بیش از ۵۰درصد پیشرفت، در حال اجراست.

عبداللهی ادامه داد: همزمان، هوشمندسازی مدارس نیز در دستور کار است.

وی اضافه‌کرد: جهت بهره‌مندی از ظرفیت و مشارکت مردمی، پویش "بسازمدرسه" راه افتاده‌است.

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان هم گفت: در راستای نهضت توسعه فضا‌های آموزشی، از بهمن پارسال تا مهر امسال ۵۵ طرح در استان تحویل شد.

وحید فراهی افزود: ۷۸ طرح دیگر نیز تا شهریور سال آینده تحویل خواهد شد.

