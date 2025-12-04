مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر آمادگی کامل این شرکت برای پشتیبانی ارتباطی انتخابات شورا‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست هم افزایی و بررسی زیر ساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات هفتمین دوره انتخابات شوراها، با ابراز خرسندی از همکاری نزدیک با وزارت کشور و فرمانداری تهران گفت: باعث افتخار ماست که در کنار شما باشیم تا زمینه‌ساز برگزاری یک انتخابات پایدار، سالم و بدون اختلال باشیم. سال‌هاست در حوزه انتخابات فعالیت داریم و از حساسیت این مأموریت کاملاً آگاهیم.

جعفرپور با اشاره به اینکه در انتخابات گذشته مشکلاتی در حوزه ارتباطات مشاهده شده بود، افزود: هر میزان که ارتباطات پایدارتری فراهم کنیم و زیرساخت‌ها را به سمت فیبر نوری ببریم، میزان اختلالات کاهش می‌یابد. در این دوره نیز تأکید کامل بر توسعه و بهره‌گیری از ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری است.

وی با اعلام آمادگی مخابرات برای اجرای نیاز‌های زیرساختی شعب اخذ رأی اظهار داشت: نقاط اصلی که نیازمند ارتباط پشتیبان هستند هرچه سریع‌تر باید اعلام شوند. در سطح تهران از نظر اجرا هیچ مشکلی نداریم.

مدیرعامل مخابرات ایران با اشاره به ساختار گسترده ارتباطی پایتخت گفت: تهران دارای ۷ منطقه مخابراتی و ۸ رنج شماره تلفن است و برنامه‌ریزی و توزیع کار باید دقیقاً بر همین مبنا انجام شود.

جعفرپور با اشاره به لیست اولیه نقاط اعلام‌شده افزود: در حوزه آموزش و پرورش ۱۹ نقطه معرفی شده که ۱۵ نقطه فعال است و سه نقطه نیازمند ایجاد فیبر نوری است. در ۸۵۸ نقطه نیز امکان ایجاد فیبر به‌صورت فوری وجود دارد.

وی تأکید کرد: در صورت اعلام اولویت‌ها، نقاط اصلی را با سرعت ایجاد می‌کنیم. هرجا نیاز به ایجاد ارتباط جدید باشد، آمادگی اجرای فوری وجود دارد.

جعفرپور با اعلام توان عملیاتی مخابرات افزود: توان اجرای ۴۰۳۴ نقطه تا پیش از موعد انتخابات به‌طور کامل وجود دارد و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه نداریم.

مدیرعامل مخابرات ایران تشکیل جلسات هفتگی کنترل پروژه با حضور همه مناطق مخابرات تهران را ضروری دانست و گفت: با اجرای این مدل مدیریتی، می‌توانیم تمام نقاط را در بازه تعیین‌شده تکمیل کنیم.

وی ضمن اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های شهری افزود: برای ایجاد مسیر‌های جدید نیاز به همراهی شهرداری تهران وجود دارد. تاکنون همکاری خوبی داشته‌اند، اما اگر کار فشرده باشد، همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند.

جعفرپور با اشاره به تأکید وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط مبنی بر برگزاری انتخابات با زیرساخت فیبر نوری گفت: این موضوع برای ما تکلیف روشن ایجاد کرده و بر همین اساس با تمام توان پای کار هستیم.

وی درباره نیاز‌های فنی دستگاه‌ها نیز گفت: در صورت اعلام نیاز به تجهیزات جدید یا راهکار‌های مستقل، با همکاری شرکت‌های فنی راهکار ارائه خواهیم کرد و آمادگی کامل برای ایجاد شبکه‌های پایدار و لایه‌های حساس داریم.

جعفرپور با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه افزود: هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم زمان از دست می‌رود. پس از انتخابات و در ایام نوروز نیز امکان اجرای پروژه‌ها دشوارتر است؛ بنابراین باید کنترل پروژه به‌گونه‌ای باشد که تا ۱۵ اسفند کار در شهر تهران به‌طور کامل پایان یابد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی صددرصدی شرکت مخابرات ایران در جهت اتصال شعب اخذ رای شهر تهران به شبکه فیبر نوری، افزود: این مجموعه متعهد است تمامی اقدامات را کامل، دقیق و بدون نقص تا پیش از انتخابات اجرا کند.

