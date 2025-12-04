باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رییسی خاطرنشان کرد: سالانه ۵۹ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا عدد کمی نیست، آلاینده‌هایی که درباره آن‌ها صحبت می‌شود، اثر سموم تجمعی دارد، بنابراین کم‌کردن هر درصد، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی یادآور شد: در تهران نیز حدود ۸ هزار و ۸۰۰ تا ۹ هزار مرگ منتسب به آلودگی عدد کمی نیست و این فقط عدد مرگ و میر است و بیماری‌های مزمن تنفسی یا بیماری‌های غیرواگیر را در بر نمی‌گیرد.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: آنفلوآنزای فعلی (H ۳ N ۲) به‌اندازه‌ای جهش داشته که سازمان جهانی بهداشت قصد داشت اسم ویروس را تغییر دهد.

وی گفت: ویروس آنفلوآنزای فعلی (H ۳ N ۲)، واکسن‌گریز شده است و آلودگی هوا به این عفونت کمک می‌کند.

به گفته رییسی، بیشترین موارد ابتلا به آنفلوآنزا فعلی (H ۳ N ۲) مربوط به گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال بوده است.

منبع: جمعیت هلال احمر