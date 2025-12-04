هیئتی به نمایندگی از تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بازدید از سوریه در ۱۴ سال گذشته وارد دمشق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای رسمی گزارش دادند که هیئتی به نمایندگی از تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای اولین بازدید از سوریه در ۱۴ سال گذشته وارد دمشق شد.
خبرگزاری عربی سوریه (سانا) اعلام کرد که این هیئت پس از ورود به پایتخت، از محله ویران شده جوبر بازدید کرد. اعضا همچنین به همراه ابراهیم علبی، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از اماکن میراثی در دمشق قدیمی بازدید کردند.
هیئت شورای امنیت بعداً به قصر الشعب رسید و با ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه گفتوگو کرد.
دفتر رسانهای وزارت امور خارجه سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که این سفر نشان دهنده حمایت بینالمللی از «سوریه جدید» و تلاشهای آن برای بازسازی و تقویت حاکمیت و تثبیت کشور است.
این وزارتخانه افزود که مشارکت شورای امنیت نشاندهنده لحظهای نادر از اجماع در مورد مسئله سوریه در بین همه کشورهای عضو است؛ اولین اتفاق نظر در ۱۴ سال گذشته.
منبع: آناتولی