مدیرکل اچ‌اس‌ئی وزارت نفت با رد گزارش مطرح‌شده درباره مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های ری و پرند اعلام کرد: نیروگاه ری از ابتدای آبان تاکنون صرفاً با گاز طبیعی فعال بوده و ۸۰ درصد سوخت نیروگاه پرند نیز در همین مدت از گاز طبیعی تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهرام احمدی اظهار کرد: در ابتدای این نشست گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای تهران در هفته نخست آذر ارائه شد. سپس سازمان ملی استاندارد گزارشی از کیفیت سوخت در کلان‌شهر تهران مطرح کرد و در ادامه نیز وضع معاینه فنی خودروها بررسی شد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در این گزارش اعلام شده بود نیروگاه‌های ری و پرند در هفته نخست آذر از سوخت مایع استفاده کرده‌اند؛ در حالی که براساس توضیحات نماینده وزارت نفت، نیروگاه ری از ابتدای آبان‌ تاکنون تنها از گاز طبیعی استفاده کرده و هیچ‌گونه سوخت مایعی در این نیروگاه سوزانده نشده است.

مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت تصریح کرد: همچنین ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه پرند در همین بازه زمانی از طریق گاز طبیعی تأمین شده است و نماینده شرکت برق حرارتی نیز این موضوع را تأیید کرد.

تحویل ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور به شبکه نیروگاهی

احمدی با تأکید بر اینکه هیچ سوخت مازوتی به نیروگاه‌های تهران تحویل نمی‌شود و تمام سوخت مایع تحویلی نفت‌گاز است، گفت: ۸۵ درصد نفت‌گاز تحویلی به نیروگاه‌های تهران استاندارد یورو دارد که نسبت به پارسال ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در این نشست همچنین، بر کنترل سایر منابع آلودگی همانند استفاده صنایع از سوخت‌های مناسب، جلوگیری از پسماندسوزی در اطراف تهران، اعمال محدودیت برای ناوگان دیزلی و لزوم معاینه فنی و اجرای قانون برای وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی با همکاری وزارت کشور، پلیس راهور و شهرداری تأکید شد.

مدیرکل بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت اعلام کرد: برای نخستین‌بار در سال جاری، ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کم‌سولفور به شبکه نیروگاهی کشور تحویل شده که اثر آن در کاهش آلودگی کلان‌شهرهای اراک و اصفهان محسوس است.

تأیید کیفیت سوخت و تدوین پروتکل مشترک

احمدی درباره کیفیت سوخت عرضه‌شده برای ناوگان حمل‌ونقل اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان سولفور و آروماتیک‌های بنزین و پارامترهای نفت‌گاز کاملاً منطبق با استانداردهای یورو است. گزارش سازمان ملی استاندارد نیز نشان می‌دهد اختلاف میان پارامترهای کیفی سوخت و نتایج آنالیزهای روتین وزارت نفت جزئی است.

وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد نمایندگان وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد پروتکل مشترکی برای نحوه نمونه‌برداری و انجام آزمون‌ها تدوین کنند.

برچسب ها: گاز ، سوخت مایع
خبرهای مرتبط
صنعت گاز کشور آماده برای عبور از زمستان پیش رو
روزانه ۴.۵ میلیون لیتر از قاچاق سوخت کاسته شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی صرفه‌جویی ۴۴ هزار متر مکعبی آب را در سال محقق می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
آخرین اخبار
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد/ پروازهای استانبول از سر گرفته شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴