امیدعالیشاه، کاپیتان پرسپولیس در ۱۷ بازی بدون شکست رکورد دار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریحانه جباری نسب؛ فردا جمعه ۱۴ آذر تیم‌های پرسپولیس و استقلال یکصدوششمین دربی را در اراک برگزار می‌کند.

در دوران ۵۷ ساله دربی‌ها , ۲۹ برد پرسپولیس , ۲۶ برد استقلال و ۵۰ دربی مساوی ثبت شده است.

سید حسین حسینی، دروازه‌بان سابق استقلال، یکی از بدشانس‌ترین بازیکنان استقلال است. اودر یازده فصل حضورش حتی یکبار هم بردی در کارنامه‌اش ثبت نکرده است.

پیش از این احمدرضا عابدزاده در ۱۳ دربی محتمل شکست نشده بود، اما امید عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس این رکورد را شکست و با ۱۷ بازی بدون باخت به مصاف هجدهم خودش یا همان دربی ۱۰۶ می‌رود.

علی علیپور که در ۱۹ سالگی به استقلال گلزنی کرده بود تا کنون ۵ بار دروازه استقلال را باز کرده است و می‌تواند در این بازی این عدد را جابجا کند.

این بازی در پایان می‌تواند ضمن تغییر در آمار برد و باخت‌های دو تیم، رکورد ویژه‌ای برای علیپور و عالیشاه رخ دهد. ضمن اینکه استقلال در صورت پیروزی پس از سال ۱۳۹۶ که با تک گل وریا غفوری بازی را برده بود می‌تواند دوباره رکورد شکست ناپذیری پرسپولیس را بشکند.

دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز جمعه ۱۴ آذر در اراک با قضاوت وحید کاظمی برگزار می‌شود.کاظمی داور این دیدار پیش از این یکبار دیگر دربی را قضاوت کرده است که آن بازی بدون گل مساوی به پایان رسیده بود.او تاکنون ۲۱ بار برای هر یک از دو تیم قضاوت کرده است. پرسپولیس در این ۲۱ قضاوت، ۸ برد، ۹ تساوی و ۴ شکست داشته است و استقلال، ۹ برد، ۷ تساوی و ۵ باخت داشته است