امیدعالیشاه، کاپیتان پرسپولیس در ۱۷ بازی بدون شکست رکورد دار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ریحانه جباری نسب؛ فردا جمعه ۱۴ آذر تیم‌های پرسپولیس و استقلال یکصدوششمین دربی را در اراک برگزار می‌کند.

در دوران ۵۷ ساله دربی‌ها , ۲۹ برد پرسپولیس , ۲۶ برد استقلال و ۵۰ دربی مساوی ثبت شده است.

سید حسین حسینی، دروازه‌بان سابق استقلال، یکی از بدشانس‌ترین بازیکنان استقلال است. اودر یازده فصل حضورش حتی یکبار هم بردی در کارنامه‌اش ثبت نکرده است.

پیش از این احمدرضا عابدزاده در ۱۳ دربی محتمل شکست نشده بود، اما امید عالیشاه، کاپیتان تیم پرسپولیس این رکورد را شکست و با ۱۷ بازی بدون باخت به مصاف هجدهم خودش یا همان دربی ۱۰۶ می‌رود.

علی علیپور که در ۱۹ سالگی به استقلال گلزنی کرده بود تا کنون ۵ بار دروازه استقلال را باز کرده است و می‌تواند در این بازی این عدد را جابجا کند.

این بازی در پایان می‌تواند ضمن تغییر در آمار برد و باخت‌های دو تیم، رکورد ویژه‌ای برای علیپور و عالیشاه رخ دهد. ضمن اینکه استقلال در صورت پیروزی پس از سال ۱۳۹۶ که با تک گل وریا غفوری بازی را برده بود می‌تواند دوباره رکورد شکست ناپذیری پرسپولیس را بشکند.

دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز جمعه ۱۴ آذر در اراک با قضاوت وحید کاظمی برگزار می‌شود.کاظمی داور این دیدار پیش از این یکبار دیگر دربی را قضاوت کرده است که آن بازی بدون گل مساوی به پایان رسیده بود.او تاکنون ۲۱ بار برای هر یک از دو تیم قضاوت کرده است. پرسپولیس در این ۲۱ قضاوت، ۸ برد، ۹ تساوی و ۴ شکست داشته است و استقلال، ۹ برد، ۷ تساوی و ۵ باخت داشته است

برچسب ها: دربی تهران ، استقلال و پرسپولیس
خبرهای مرتبط
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است
دربی تهران و آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
آمار برتری پرسپولیس در دربی‌های آذر ماه
قول پاداش به پرسپولیسی‌ها برای برد دربی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
اورمیا
۱۹:۵۴ ۱۳ آذر ۱۴۰۴
و بازم هم پرسپولیس میبره................
۰
۱
پاسخ دادن
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
آخرین اخبار
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ گزارش زنده بازی
حضور رستمیان در فینال جام‌های جهانی
کولینا: کاملا آماده ارتقای شرایط روانی داوران در جام جهانی هستیم
غایبان استقلال مقابل پرسپولیس مشخص شدند
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است
تراکتور ۰ - ۰ استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی پرشور‌ها از دست رفت
استقلال قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد
غلامی دومین طلای پسران را گرفت
اوسمار: بازی دربی برای هر ۲ تیم حساس است/ باکیچ غایب قطعی دیدار فردا خواهد بود
گل گهر ۰ - ۱ پیکان/ تداوم برد‌های اقتصادی شاگردان دقیقی + فیلم
هستی محمدی برنز گرفت
نگاهی به عملکرد تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات بانکوک + فیلم
چادرملو ۰ - ۰ ذوب آهن/ دیدار کویرنشینان برنده نداشت + فیلم
خیبر ۰ - ۰ شمس آذر/ توقف شاگردان رحمتی در خانه + فیلم
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
پیام تبریک دنیامالی به ثریا آقایی پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک
یک ایرانی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک شد
روابط ایران و تایلند بر پایه گفت‌وگوی سازنده و آرمان‌های مشترک بنا شده است
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر کرواسی در پرزیدنت کاپ