یک متخصص زنان و زایمان گفت: سقط‌های غیرقانونی می‌توانند به پارگی رحم، عفونت‌های شدید و حتی مرگ مادر منجر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرناز مشیری، متخصص زنان و زایمان، با تأکید بر تفاوت سقط جنین درمانی و قانونی با سقط‌های خودسرانه و غیرقانونی گفت: سقط جنین زمانی که با مجوز پزشکی قانونی، در بیمارستان و زیر نظر پزشک انجام می‌شود، کمترین عارضه را برای مادر دارد؛ اما سقط‌های غیرقانونی می‌توانند عواقب جبران‌ناپذیری ایجاد کنند.

آسیب‌های شدید به دهانه رحم و رحم

مشیری توضیح داد: در سقط‌های غیرقانونی معمولاً دهانه رحم به زور باز می‌شود و همین کار می‌تواند باعث پارگی دهانه رحم یا حتی پارگی خود رحم شود و بسیاری از زنان زمانی به بیمارستان می‌رسند که دیر شده و برای نجات جانشان مجبور به برداشتن رحم می‌شویم.

وی افزود: از دست رفتن رحم در یک سن پایین نه تنها آینده باروری را کاملاً از بین می‌برد، بلکه فشار روانی و خانوادگی سنگینی نیز به همراه دارد.

عفونت‌های شدید و تهدیدکننده زندگی

به گفته این متخصص؛ در سقط‌های غیرقانونی احتمال عفونت‌های گسترده بسیار بالاست. برخی از این عفونت‌ها باعث عفونت خون می‌شوند و بیمار را به آی‌سی‌یو می‌کشند، به‌ویژه در شرایطی که مقاومت دارویی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران بالا رفته، این عفونت‌ها می‌توانند مرگ‌بار باشند.

وی تأکید کرد: کم نیستند زنانی که بعد از سقط غیرقانونی با عفونت‌های شدید مراجعه می‌کنند و گاهی علی‌رغم اقدامات درمانی، جان خود را از دست می‌دهند.

منبع: مهر

برچسب ها: زنان و زایمان ، سقط غیرقانونی ، جنین
