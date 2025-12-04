پیکار‌های کشتی آزاد جوانان مازندران در فریدونکنار آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از برگزاری وزن کشی، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان مازندران، ۲۰۱ کشتی گیر در ۵ وزن رقابت می‌کنند.

بر این اساس در این رقابت‌ها ۴۴ نفر در وزن ۵۷ کیلوگرم، ۵۴ نفر در وزن ۶۵ کیلوگرم، ۳۸ نفر در وزن ۷۴ کیلوگرم، ۳۴ نفر در وزن ۸۶ کیلوگرم، ۳۱ نفر در وزن ۹۷ کیلوگرم با هم به رقابت می‌پردازند.

رقابت‌های امروز  از ساعت ۱۰ صبح در سالن شهدای شهرستان فریدونکنار شروع شد.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان مازندران در ۱۰ وزن به مدت ۲ روز، روز‌های پنجشنبه و جمعه، سیزدهم و چهاردهم آذرماه در سالن ورزشی شهدای فریدونکنار برگزار خواهد شد و نفرات برتر اوزان دهگانه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور انتخاب می‌شوند.

