رئیس مؤسسه تحقیقات آب گفت: در وزارت نیرو برنامه‌های خوبی برای استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد که یکی از آنها پیش بینی آورد سد‌های مهم کشور است که برای ۳۰ سد مهم در نظر گرفته شده و در اختیار ابفا قرار گرفته که می‌توانند وضعیت سد‌ها را تا شش ماه آینده رصد کنند سامانه‌ای که دائماً در حال به روزرسانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمدرضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب در نشست حاشیه‌ای بیست و یکمین نمایشگاه آب در پاسخ به رو سال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما خشکسالی ۲۵ ساله را پشت سرمی گذاریم و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی تمام کشور‌های منطقه برای افق ۲۱۰۰ احتمال افزایش بارش در برخی نقاط و کاهش بارش در سایر نقاط وجود دارد.

او ادامه داد: در مناطق شمالی با کاهش بارش مواجه خواهیم بود و باید خودرا برای کاهش باران در شمال کشور آماده کنیم که نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها اعم از وزارت راه تا وزارت جهاد و کشاورزی است.

رئیس مؤسسه تحقیقات آب در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی بیان کرد: در وزارت نیرو برنامه‌های خوبی برای استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد که یکی از آنها پیش بینی آورد سد‌های مهم کشور است که برای ۳۰ سد مهم در نظر گرفته شده و در اختیار ابفا قرار گرفته که می‌توانند وضعیت سد‌ها را تا شش ماه آینده رصد کنند سامانه‌ای که دائماً در حال به روزرسانی است.

برچسب ها: سدهای کشور ، وضعیت آب
خبرهای مرتبط
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
پرشدگی سدهای تهران تنها ۹ درصد است
۱۶ سد مهم کمتر از ۱۰ درصد آب دارند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
آخرین اخبار
بهره‌برداری از بزرگترین بیمارستان تخصصی قلب در دهه فجر
آخرین وضعیت حل مشکل نشتی آب سد لار اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ آذرماه
هشدار نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جدی در کشور
ممنوعیت تردد از آزادراه تهران_ شمال اعمال شد
تنش آبی فقط در شهر تهران نیست
کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است
کاهش جذابیت‌های سفته بازی از طریق مالیات بر سوداگری
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آینده
علت لغو پرواز‌های استانبول اعلام شد/ پروازهای استانبول از سر گرفته شد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پایان عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن قزوین-زنجان
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴