باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدرضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب در نشست حاشیهای بیست و یکمین نمایشگاه آب در پاسخ به رو سال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما خشکسالی ۲۵ ساله را پشت سرمی گذاریم و بر اساس گزارشهای بینالمللی تمام کشورهای منطقه برای افق ۲۱۰۰ احتمال افزایش بارش در برخی نقاط و کاهش بارش در سایر نقاط وجود دارد.
او ادامه داد: در مناطق شمالی با کاهش بارش مواجه خواهیم بود و باید خودرا برای کاهش باران در شمال کشور آماده کنیم که نیازمند همکاری تمام دستگاهها اعم از وزارت راه تا وزارت جهاد و کشاورزی است.
رئیس مؤسسه تحقیقات آب در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی بیان کرد: در وزارت نیرو برنامههای خوبی برای استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد که یکی از آنها پیش بینی آورد سدهای مهم کشور است که برای ۳۰ سد مهم در نظر گرفته شده و در اختیار ابفا قرار گرفته که میتوانند وضعیت سدها را تا شش ماه آینده رصد کنند سامانهای که دائماً در حال به روزرسانی است.