باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - با آغاز فصل سرما، آلودگی هوا بار دیگر به یکی از مهمترین معضلات شهرهای پرجمعیت جهان، از جمله تهران، تبدیل میشود. بر اساس گزارشهای رسمی، هر سال همزمان با تشدید آلودگی هوا، شمار قابلتوجهی از شهروندان به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی روانه مراکز درمانی میشوند و متأسفانه مواردی از مرگومیر نیز ثبت میشود.
در ایران، افزایش غلظت آلایندهها گاه به حدی میرسد که تعطیلی مدارس، دانشگاهها و حتی ادارات را بهدنبال دارد؛ مسئلهای که خود محل بحث و اختلافنظر در میان مسئولان و شهروندان است.
در همین راستا علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یک بسته سیاستی مبتنی بر بررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف تهیه و برای دولت، مجلس و قوه قضاییه ارسال شده است تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام شود.
گفتنی است، با افزایش روزافزون آلایندهها، بسیاری از شهروندان نگران سلامتی خود و خانوادهشان هستند و تصاویر آسمان خاکستری و خیابانهای خالی از حضور مردم، یادآور تاثیر ملموس این بحران بر زندگی روزمره است. مردم مجبور میشوند ساعات بیشتری را در خانه بگذرانند و فعالیتهای روزمره خود را محدود کنند، حالتی که نشان میدهد آلودگی هوا تنها یک مسئله محیطزیستی نیست، بلکه به تجربه واقعی و ملموس زندگی شهروندان تبدیل شده است.