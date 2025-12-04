باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از تخصیص ۵۵۰ تن برنج سفید نیم‌پز دانه‌بلند ۱۵۰۹ هندی به استان خبر داد و گفت: این سهمیه، با پیگیری‌های استاندار محترم مازندران و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، و همچنین براساس مجوز صادر شده از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، با هدف کمک به تنظیم بازار و تأمین نیاز خانوار‌های مازندرانی در استان فراهم شده است.

او با اشاره به اینکه این محصول مطابق نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می‌شود، افزود: کیسه‌های برنج در انبار‌های تحت پوشش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان ذخیره‌سازی شده و عرضه آن پس از تأیید کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار در سطح استان آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان این‌که فرآیند توزیع با تأیید ستاد تنظیم بازار شهرستان‌ها و معرفی عاملین خرید از سوی مدیریت جهاد کشاورزی در هر شهرستان انجام می‌شود، گفت:زمان نهایی توزیع این سهمیه میان عاملین خرید شهرستان‌ها تا پایان دی ماه خواهد بود.

او افزود:هدف از این اقدام، ایجاد تعادل در بازار برنج و تأمین کالا برای خانوار‌های استان است. نظارت دقیق بر فرآیند توزیع در دستور کار دستگاه‌های نظارتی صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی استان قرار دارد تا این کالای تنظیم بازاری به‌صورت کامل و عادلانه به دست مصرف‌کنندگان برسد.

جعفری در پایان گفت: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران همچون گذشته در راستای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و حمایت از اقشار مختلف جامعه تلاش خواهد کرد و آماده همکاری کامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای هرچه بهتر این طرح است.