باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز پنجشنبه گفت که اگر اتحادیه اروپا داراییهای مسدود شده روسیه را توقیف کند، ممکن است توسط مسکو به عنوان اقدامی برای توجیه جنگ تلقی شود.
مدودف گفت: «اگر اتحادیه دیوانه اروپا، در نهایت، سعی کند داراییهای مسدود شده روسیه در بلژیک را تحت پوشش به اصطلاح «وام غرامت» بدزدد، روسیه ممکن است این اقدام را معادل یک اقدام خصمانه با تمام پیامدهای مربوطه برای بروکسل و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بداند.»
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد بیسابقهای برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه یا استقراض بینالمللی برای جمعآوری ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای اوکراین جهت پوشش خدمات نظامی و اساسی در حال فروپاشی آن ارائه داد.
منبع: رویترز