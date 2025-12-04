معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت که اگر اتحادیه اروپا دارایی‌های مسدود شده روسیه را توقیف کند، ممکن است توسط مسکو به عنوان اقدامی برای توجیه جنگ تلقی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز پنجشنبه گفت که اگر اتحادیه اروپا دارایی‌های مسدود شده روسیه را توقیف کند، ممکن است توسط مسکو به عنوان اقدامی برای توجیه جنگ تلقی شود.

مدودف گفت: «اگر اتحادیه دیوانه اروپا، در نهایت، سعی کند دارایی‌های مسدود شده روسیه در بلژیک را تحت پوشش به اصطلاح «وام غرامت» بدزدد، روسیه ممکن است این اقدام را معادل یک اقدام خصمانه با تمام پیامد‌های مربوطه برای بروکسل و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بداند.»

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد بی‌سابقه‌ای برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه یا استقراض بین‌المللی برای جمع‌آوری ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای اوکراین جهت پوشش خدمات نظامی و اساسی در حال فروپاشی آن ارائه داد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دیمیتری مدودف ، تحریم روسیه
خبرهای مرتبط
طرح جنجالی اروپا برای مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه
سئول: کره جنوبی و ایران در مورد راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه گفت‌و‌گو کردند
کمک ۷۰۰ میلیون یورویی آلمان و نروژ به اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
آخرین اخبار
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۴ سال به سوریه
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد
سفر پوتین به دهلی‌نو؛ دستور کار اجلاس هند و روسیه چیست؟
پوتین در سفری رسمی به هند می‌رود
ترکیه قرارداد‌های گازی روسیه را یک سال تمدید کرد
ترامپ: روسیه متعهد به حل مناقشه اوکراین است
هراس رژیم صهیونیستی از نفوذ اطلاعاتی ایران و هشدار به جوانان اسرائیلی
طرح ترامپ زیر تیغ بروکسل
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
کاخ سفید: دیدار فرستادگان ترامپ با پوتین «عمیق و سازنده» بود
بنیاد «هند رجب» علیه نخست وزیر و وزیر خارجه سابق اسرائیل شکایت کرد
واکنش سومالی به توهین‌های ترامپ: او را نادیده می‌گیریم
خانواده ماهیگیری که در حملات آمریکا به منطقه کارائیب کشته شده، از واشنگتن شکایت می‌کند
حمله پهپادی اسرائیل به حومه دمشق و حملات هوایی در جنوب سوریه
دادگاه اسرائیل پس از درخواست عفو، محاکمه نتانیاهو را از سر گرفت
مجارستان: اروپا به اوکراین اجازه نمی‌دهد به توافق برسد
آمریکا تحریم‌هایی مرتبط با ونزوئلا اعمال کرد
نظامیان اسرائیلی پیکر ساکنان غزه را که به دنبال غذا بودند با بولدوزر دفن کردند
شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۵۹ نفر رسید
گوترش: پایان جنگ روسیه و اوکراین باید طبق قوانین بین‌المللی باشد
اتحادیه اروپا بسته مالی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای اوکراین پیشنهاد داد
ازبکستان پس از چهار سال مرز افغانستان را بازگشایی می‌کند
مصر ادعای بازگشایی محدود گذرگاه رفح را تکذیب کرد
کرملین: ممنوعیت واردات گاز روسیه به اتحادیه اروپا روند کاهش قدرت این بلوک را «تسریع» خواهد کرد
ادعای فنلاند: صلح عادلانه در اوکراین بعید است