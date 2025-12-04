باشگاه خبرنگاران جوان- یک مجتمع صنعتی در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع در منطقه لیشتر اسلام‌آباد گچساران احداث شده و شامل شش بخش تخصصی در حوزه کشتار، فرآوری، انجماد و مدیریت پسماند است.

رئیس هیأت‌مدییره شرکت "زنجیره زردانه فدک گچساران" در آیین افتتاح این طرح گفت: خط کشتار این مجتمع با ظرفیت شش هزار قطعه در ساعت راه‌اندازی شده و بخش بسته‌بندی و انجماد آن نیز توان فرآوری ۱۲۰ تن در روز را دارد.

سید مهدی محمدی افزود: این مجموعه همچنین دارای سردخانه یکهزارو ۴۰۰ تنی، واحد فرآوری و صادرات با ظرفیت شش هزار تن در سال، و کارخانه تولید پودر گوشت با توان سالانه شش هزار تن است که یکی از کامل‌ترین چرخه‌های تولید صنعت طیور در کشور را تشکیل می‌دهد.

محمدی راه‌اندازی تصفیه‌خانه صنعتی پیشرفته با ظرفیت تصفیه ۶۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز را از ویژگی‌های مهم این پروژه دانست و تأکید کرد: تمامی مراحل تولید در این مجتمع مطابق با استاندارد‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود.

فرماندار گچساران نیز این مجتمع میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این طرح را سه هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۹۸۰ میلیارد ریال از سوی بانک کشاورزی استان تأمین شده است.

ایوب مقیمی، بهره‌برداری از این کشتارگاه زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و بیش از یکهزار نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، رونق تولید و افزایش ظرفیت صادرات محصولات دامی جنوب کشور خواهد داشت.

رییس جمهور صبح روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در پانزدهمین مقصد از سفر‌های استانی دولت وفاق ملی، با استقبال امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد کهگیلویه و بویراحمد شد.

منبع: ایرنا