باشگاه خبرنگاران جوان - تیم سانتوس در دیدار با یوونتود در سری آ برزیل موفق شد با هت‌تریک ستاره سابق پاری‌سن ژرمن به برتری ۳ بر صفر مقابل این تیم دست یابد.

پس از نیمه اول بدون گل، نیمه دوم با شاهکار ستاره برزیلی پایان یافت. نیمار در دقیقه ۵۶ بازی گل اول را به ثمر رساند و ۹ دقیقه بعد گل دوم را درون دروازه یوونتود وارد کرد و تنها چند دقیقه پس از گل دوم هت‌تریک کرد تا با وجود مصدومیت شب درخشانی را برای سانتوس رقم بزند.

نیمار با وجود مصدومیت در ۱۷ دقیقه سه گل به ثمر رساند و تیمش را پیروز کرد تا در جدول صعود کنند. سانتوس اکنون در رده چهاردهم قرار دارد.

بازی پایانی سانتوس مقابل کروزیرو است که در حال حاضر در رده سوم جدول قرار دارد.

نیمار که در دو بازی گذشته چهار گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده، امیدوار است بار دیگر سانتوس را به پیروزی برساند که جایگاه آنها را در فصل آینده در لیگ دسته اول تضمین کند.

منبع: ایرنا