باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصرزاده، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، در نشست خبری اخیر خود با اشاره به تاریخچه و پیشرفتهای طرح فاضلاب تهران گفت: این طرح از سال ۱۳۷۴ آغاز شده و پیشبینی شده که تا افق ۱۴۱۰ به اتمام برسد. طرح فاضلاب تهران یکی از بزرگترین ابرپروژههای کشور و بزرگترین پروژه زیستی در خاورمیانه محسوب میشود.
او ادامه داد: طبق پیشبینیها و برنامهریزیهایی که از سه دهه قبل انجام شده، امروز ۹۳ درصد از شبکه جهانی و خطوط انتقال فاضلاب در تهران اجرا شده است. در حال حاضر، بیش از ۷۶۰۰ کیلومتر از این شبکه در سطح شهر تهران فعال است و تقریباً ۸۰ درصد از جمعیت تهران از خدمات این سیستم بهرهمند هستند.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران تصریح کرد: در ابتدا، قرار بود فاضلاب شهر تهران در دو تصفیهخانه در خارج از شهر در جنوب و جنوب غربی تصفیه شود. اما با تغییرات در برنامهریزی، این تعداد به ۸ تصفیهخانه افزایش یافت که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید. با تکمیل طرح فاضلاب تهران، ۸۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب در سال تولید خواهد شد، در حالی که در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ میلیون متر مکعب تولید میشود.
مصرزاده همچنین به بزرگترین تصفیهخانه فاضلاب در جنوب تهران اشاره کرد و گفت: این تصفیهخانه جمعیتی معادل ۳۵۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد و در ۸ فاز ساخته خواهد شد که تاکنون ۶ فاز آن تکمیل شده و ظرفیت تولید آن معادل حجم سد ماملو است.
او در ادامه افزود: تصفیهخانه غرب تهران نیز در حال حاضر با ظرفیت تولید ۱۹۰ میلیون متر مکعب در سال در حال بهرهبرداری است. هدف این است که تا پایان سال، ظرفیت تولید به ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال برسد.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران بیان کرد: اقدامات انجامشده در زمینه جمعآوری و تصفیه فاضلاب میتواند به مصارف صنعتی و آبیاری کمک کند و از منابع آبی استفاده بهینه کند. همچنین ما از گاز حاصل از فاضلاب برای تولید انرژی استفاده میکنیم و سالانه نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات برق از این طریق تولید میشود.
او تأکید کرد: اقدامات انجامشده در راستای پیشگیری از انتشار گازهای گلخانهای و آلودگی محیط زیست بسیار حیاتی است. در صورت عدم استفاده از این گازها، نیاز به ایجاد ۳۰۰۰ هکتار فضای سبز برای تصفیه این آلایندهها وجود داشت.
مصرزاده به تولید کود از فاضلاب نیز اشاره کرد و گفت: ما از دو سال گذشته با همکاری شرکتهای دانش بنیان، اقدام به تولید کود عالی از فاضلاب کردیم که میتواند برای کشاورزی و غنیسازی خاک استفاده شود. هدف ما این است که تا سال ۱۴۰۵، ۱۶۰۰ تن کود عالی تولید کنیم.
او در پایان تأکید کرد: مدیریت منابع آبی در تهران نیازمند توجه جدی است. با توجه به کمبود آب، باید از پسابها بهطور مؤثر استفاده کنیم و صنایع ملزم به استفاده از آبهای بازیافتی هستند. انتظار میرود که رسانهها در این زمینه مطالبهگری جدی داشته باشند تا بتوانیم منابع آب زیرزمینی را حفظ کنیم.
