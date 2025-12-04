سرمربی تیم فوتبال لیورپول به نیمکت نشینی محمد صلاح در دو بازی متوالی مخصوصا مقابل ساندرلند واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از اسکای اسپورت، آرنه اسلات سرمربی لیورپول مجبور شد تا درباره نیمکت نشینی محمد صلاح توضیحاتی ارائه دهد. این فوق ستاره مصری در پیروزی دلچسب لیورپول مقابل وستهام نیمکت‌نشین بود و در دیدار برابر ساندرلند فقط نیمه اول به میدان رفت.

اسلات درباره قرار ندادن صلاح در ترکیب اصلی تیمش مقابل ساندرلند گفت: من با تیمی بازی می‌کنم که باید تعادل و تداوم را در آن برقرار کنم. آشکار است که ما امشب به یک تیم کامل نیاز داریم و تعداد کمی از بازیکنان اصلی نباید ۹۰ دقیقه کامل بازی کنند. همه بازیکنان شانس حضور در ترکیب اصلی را دارند و صلاح هم یکی از آنهاست و این چیز خوبی است که بازیکنانی مانند او را روی نیمکت داریم.

وی یادآور شد: مکالمه طولانی با صلاح نداشتم و بعد از بازی با فرانکفورت با وی صحبت کردم و صلاح یک بازیکن حرفه‌ای و درجه یک است و واقعا خوب تمرین می‌کند و بازیکن مثبتی است. وی الگوی خوبی خارج از زمین بازی است.

صلاح که در ۴۲۰ بازی ۲۵۰ گل برای قرمز‌ها به ثمر رسانده است، نتوانست برای لیورپول در دیدار مقابل گربه‌های سیاه الهام بخش باشد و سه امتیاز ارزشمند قرمز‌ها مقابل ساندرلند با تساوی یک بر یک از دست رفت. با این حال این بازیکن ۳۳ ساله در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ باید با نیمکت نشینی در رقابت‌های داخلی و لیگ قهرمانان اروپا عادت کند.

جیمی ردنپ هافبک سابق قرمز‌ها درباره محمد صلاح گفت: او اسطوره لیگ برتر و نماد لیورپول است، اما با این نیمکت‌نشینی این ماجرا به خوبی تمام نمی‌شود. اکنون وضعیت پیچیده‌ای داریم، زیرا مربی، فرد بااستعداد تیم را نیمکت‌نشین کرده است. صلاح نمی‌خواهد نیمکت را گرم کند و او این قرارداد را برای پایان دادن به دوران حرفه‌ای خود امضا نکرده است. وی می‌خواهد به طور مداوم هفته به هفته بازی کند. ما معتقدیم با این شرایط به عربستان می‌رود. بدیهی است که صلاح در آن بخش از جهان یک اسطوره است. صلاح الان احساس ناامیدی می‌کند و به خاطر امتیاز نگرفتن تیم، خودش را سرزنش می‌کند.

منبع: ایرنا