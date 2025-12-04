باشگاه خبرنگاران جوان- رییس بیمارستان زاگرس در آیین افتتاح فاز نخست این بیمارستان گفت: این مرکز درمانی با ظرفیت ۱۲۸ تخت بیمارستانی ساخته شده که در مرحله نخست، ۷۰ تخت آن وارد چرخه ارائه خدمات درمانی شده است.

طالب نظری میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح را ۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی بیان کرد: بخشی از اعتبار بیمارستان زاگرس را سهام‌داران و بقیه نیز از طریق مشارکت بانک‌ها تأمین شده است.

وی تاکید کرد: بیمارستان زاگرس دارای تمامی بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی از جمله اورژانس، اتاق‌های عمل، رادیولوژی، گوش و حلق و بینی، نوزادان، مغز و اعصاب، آزمایشگاه، ارتوپدی، ICU، چشم و زایشگاه است.

نظری عنوان کرد: با بهره‌برداری از این مرکز درمانی، حدود ۱۲۰ نفر به‌طور مستقیم در بیمارستان مشغول به کار خواهند شد.

وی اظهار داشت: این بیمارستان به عنوان نخستین مرکز درمانی خصوصی استان، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد ایفا خواهد کرد.