سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنرانی خود در کنفرانس «جایزه حکیم» در بغداد این رویداد را «فراتر از یک مراسم سالانه» دانست و آن را «سکوی ملی و بینالمللی برای تولید دانش، پژوهش کاربردی و سیاستگذاری علمی» توصیف کرد.
وی با اشاره به ابتکار «مؤسسه مطالعات و پژوهشهای اِنکی» در برپایی این کنفرانس تأکید کرد که هدف از جایزه حکیم «پیوند دادن علم با شهادت و انتقال میراث شهید آیتالله سید محمدباقر حکیم از حوزه یاد و خاطره به میدان برنامهریزی، نوآوری و ساخت آینده عراق» است.
حکیم گفت این جایزه بر خلاف سایر جوایز رایج در جهان عرب، صرفاً تقدیر از شخصیتها نیست، بلکه قرار است به پژوهشهایی اهدا شود که «راهحلهای عملی، قابل اجرا و مؤثر برای دولت و جامعه ارائه میدهند» و بتوانند مستقیماً در تصمیمسازی نهادهای مسئول مورد استفاده قرار گیرند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق ضمن انتقاد از فاصله زیاد میان پایاننامهها و نیازهای واقعی دولت، تأکید کرد که «زمان تصمیمگیری بدون داده و پژوهش به سر آمده است» و باید دانشگاه، پژوهشگاه و دولت در یک چرخه مشترک قرار گیرند.
وی چهار محور اصلی این کنفرانس را «نقشه اولیه توسعه عراق» دانست که شامل موارد زیر است:
۱. روابط بینالملل و شراکتهای جهانی با هدف تبدیل عراق از میدان نزاع به بازیگری فعال در سیاست و اقتصاد جهانی؛
۲. آموزش، فرهنگ و دانش با تمرکز بر احیای اعتبار مدرسه و دانشگاه و جلوگیری از مهاجرت مغزها؛
۳. اقتصاد و توسعه پایدار با هدف گذار از اقتصاد نفتی به اقتصادی متنوع، تولیدی و دانشبنیان؛
۴. مسائل اجتماعی بهویژه مبارزه با مواد مخدر با طراحی راهبردهای جامع مبتنی بر پیشگیری، درمان و توانمندسازی جامعه.
حکیم تأکید کرد که عراق امروز در شرایطی استثنایی از ثبات و اعتدال قرار دارد و این وضعیت «فرصتی تاریخی برای آغاز یک انقلاب علمیِ کارآمد» فراهم کرده است؛ انقلابی که میتواند دولت را به سمت حکمرانی مبتنی بر دانش و کارآمدی سوق دهد.
وی خطاب به پژوهشگران، دانشگاهها و مراکز مطالعاتی گفت که کشور نیازمند پژوهشهای کاربردی برای حل مشکلاتی چون فقر، بیکاری و فساد است و باید «مکتب مطالعات کاربردی عراق» شکل گیرد. وی همچنین از دولت و پارلمان خواست خروجی این کنفرانس را در سازوکارهای تصمیمسازی خود وارد کنند و اجازه ندهند توصیهها در پروندهها بایگانی شود.
سید عمار حکیم در پایان با گرامیداشت یاد شهید آیتالله سید محمدباقر حکیم تأکید کرد که بهترین وفاداری به خون شهیدان «ساختن عراق مدرن، عادل و کارآمد» است و جایزه حکیم باید نمادی پایدار از پیوند ایمان، دانش و اصلاح ملی باشد.
منبع: دفتر جریان حکمت ملی عراق