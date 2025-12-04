معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: فداکاری مادران شهدا، نیروی پشتیبان جوانان این مرز و بوم برای دفاع از ایران اسلامی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا بهروز آذر در آیین تجلیل از مادران و همسران شهدا با تقدیر از صبر و فداکاری مادران و همسران شهدا گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیش از ۱۰۰ زن و ۵۰ کودک در کنار هزار شهید دیگر به دست پلیدترین انسان‌ها به شهادت رسیدند.

وی عشق به میهن را ثمره از خودگذشتگی مادران و همسران شهدا دانست و گفت: در دفاع مقدس اخیر رژیم منحوس صهیونی با حمایت تمام عیار آمریکا در مقابل قدرت نظامی نیرو‌های مسلح و اراده و اتحاد مثال زدنی ملت بزرگ ایران اسلامی شکست سختی را متحمل شد.

در همایش امروز از خانم منزوی مادر شهید دخانچی که رهبر معظم انقلاب چندی پیش بر کتاب تب ناتمام، سرگذشت این شهید تقریظ نوشته بودند به همراه نویسنده کتاب خانم حسینی و جمعی از مادران و همسران شهدای دفاع مقدس ۸ساله و ۱۲روزه، مدافع حرم، امنیت و جبهه مقاومت تجلیل شد.