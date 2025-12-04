گفته می‌شود که رئیس جمهور فرانسه هشدار داده است که آمریکا ممکن است به اوکراین «خیانت» کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اشپیگل روز پنجشنبه گزارش داد که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به رهبران اوکراین، اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هشدار داده است که ایالات متحده ممکن است در مورد اعطای امتیازات ارضی به روسیه به اوکراین «خیانت» کند.

طبق متن ادعایی تماس مکرون با رهبران مختلف اروپایی که اشپیگل گفته است به آن دست یافته است، مکرون همچنین هشدار داده است که «خطر بزرگی» برای ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین وجود دارد. بنا به گزارش‌ها، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان هشدار داده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تیمش «در حال بازی کردن» با اوکراین و اتحادیه اروپا هستند. او بر لزوم محافظت از زلنسکی تأکید کرد که الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلاند و مارک روته، دبیرکل ناتو نیز با آن موافق بودند.

دفتر مکرون به اشپیگل گفت که مکرون چنین بیانیه‌ای صادر کرده است. سخنگوی مرتس نیز در پاسخ به سوال پولیتیکو از اظهار نظر خودداری کرد.

برچسب ها: امانوئل مکرون ، ولودیمیر زلنسکی
