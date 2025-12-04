باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی،،معاون رییس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز پنجشنبه در آیین تجلیل از مادران شهدا در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به برگزاری گسترده آیین بزرگداشت سالروز رحلت حضرت‌ام‌البنین (س) در سراسر کشور، گفت: امروز بیش از ۲۰ هزار مادر و همسر شهید در حرم‌های مطهر و مراکز مذهبی حضور یافتند و مراسم امسال با میزبانی خانواده‌های شهدا و تأکید بر مقام والای مادران و همسران شهدا، متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد.

او افزود: برنامه امسال در قالب طرح پنج‌ساله بنیاد شهید طراحی شده و به شکل گسترده در حرم رضوی، شاهچراغ (ع) و سایر استان‌ها در حال برگزاری است.

اوحدی با تاکید بر اینکه خانواده‌های شهدا نیازی به تجلیل ندارند و این ما هستیم که بهانه‌ای برای اظهار ارادت به آنان می‌جوییم، اضافه کرد: پیامبر گرامی اسلام فرمودند بهشت زیر پای مادران است و بی‌شک مادران شهدایی که فرزندانشان امروز مهمان ضیافت الهی هستند، مرتبه‌ای والاتر دارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: تمام تلاش ما برای برگزاری این مراسم فقط بهانه‌ای بود تا مشمول دعای خیر این بزرگواران شویم.

او با اشاره به دیدار اخیر خود با خانواده شهید ساداتی، خانواده‌ای که هفت شهید تقدیم کرده‌اند، گفت: روحیه مادر بزرگوار این خانواده، تداوم مکتب حضرت‌ام‌البنین (س) است که در روز واقعه کربلا، اوج مقام مادری و ولایتمداری را نشان داد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه «انتخاب» بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده، گفت: شهدا بهترین انتخاب را در مسیر زندگی خود انجام دادند؛ انتخابی که آنان را به مقام قرب الهی رساند.

او همچنین با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام، افزود: در جنگ دوازده هفته‌ای اخیر، دشمن حتی به کودکان رحم نکرد و جنایات گسترده‌ای انجام داد، اما ملت ایران با اراده و انسجام خود اجازه نداد اهداف شوم دشمن تحقق یابد.

رئیس بنیاد شهید تصریح کرد: دشمن همچنان در تلاش برای ایجاد تزلزل و تفرقه است، اما حضور شما مادران و خانواده‌های شهدا، همان روحیه مقاومت و ایثار حضرت زینب (س) را ادامه می‌دهد و الگوی نسل‌های آینده خواهد بود.