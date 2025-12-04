احمدی با اشاره به انفجار در یکی از منازل کوی دواس بوشهر گفت: در این حادثه تاکنون ۶ نفر مصدوم و به بیماران انتقال داده شد و خوشبختانه تاکنون فوتی ثبت و گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی احمدی، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر با اشاره به اینکه لحظاتی پیش گزارشی از وقوع یک انفجار شدید در منطقه دواس بوشهر از طریق سامانه ۱۲۵ اعلام شد گفت: بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه آتشنشانی منطقه بهمنی بوشهر به محل حادثه اعزام شد.
وی با بیان اینکه هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده است تصریح کرد: براساس شواهد اولیه احتمال میرود انفجار ناشی از گاز باشد، اما تیم کارشناسی در محل حضور دارد و بررسی فنی همچنان ادامه دارد.
احمدی با بیان اینکه عملیات آواربرداری از نخستین دقایق حضور نیروها آغاز شده است تصریح کرد: تا این لحظه ۶ مصدوم از زیر آوار و محل حادثه خارج شده و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدهاند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر با اشاره به اینکه علاوه بر نیروهای آتشنشانی، عوامل هلال احمر نیز در محل حضور فعال دارند تصریح کرد: تیمهای امدادی به همراه سگهای زندهیاب عملیات جستوجو احتمالی افراد گرفتار را آغاز کردهاند و محدوده حادثه به طور کامل ایمنسازی شده است.
وی با بیان اینکه نیروهای عملیاتی در چند بخش شامل مهار خطر، آواربرداری و جستوجو مشغول فعالیت هستند، گفت: با توجه به شدت انفجار، بررسیهای فنی زمانبر خواهد بود، اما روند عملیات بدون وقفه ادامه دارد.
رئیس سازمان آتشنشانی بوشهر با اشاره به اینکه هیچ مورد فوتی تا این لحظه در سامانه ثبت نشده است، افزود: تمام گزارشها تاکنون نشان میدهد که حادثه فقط مصدوم داشته و امید داریم روند عملیات بدون ثبت موردی جدید ادامه پیدا کند.
احمدی در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی گاز در منازل و واحدهای تجاری، گفت: بخش زیادی از حوادث مشابه ناشی از نقص تجهیزات، نشت گاز یا عدم سرویس دورهای است و آتشنشانی بارها نسبت به آن هشدار داده است.
۳ تیم عملیاتی هلال احمر بوشهر به محل حادثه اعزام شدند
احسان ایزدپناه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با اشاره به اینکه ساعت ۱۴ امروز پنجشنبه ۱۳ آذر وقوع یک انفجار و تخریب یک واحد مسکونی در منطقه دواس شهر بوشهر به هلالاحمر گزارش شد گفت: بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه هماهنگی با مرکز کنترل و عملیات اضطراری در همان دقایق ابتدایی انجام شد تصریح کرد: یک تیم عملیاتی از جمعیت هلالاحمر شهرستان بوشهر، بههمراه تیم واکنشسریع استان و تیم تخصصی آنست (سگهای زندهیاب) در مجمع سه تیم فوراً به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو و نجات در همان لحظه آغاز شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با تأکید بر اینکه حضور تیم آنست برای شناسایی احتمالی افراد گرفتار زیر آوار ضروری بوده است، گفت: محوطه حادثه بهسرعت ایمنسازی شد و تیمها در سه محور جستوجو، ارزیابی تخریب و آواربرداری مشغول عملیات هستند.
به گفته ایزدپناه، هماهنگی بین عوامل امدادی، آتشنشانی و اورژانس از نخستین لحظات برقرار بوده و تمامی تیمهای تخصصی با تجهیزات کامل در صحنه حضور دارند.
وی با اشاره به وضعیت مصدومان اعلام کرد: این حادثه همه مصدومان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
مدیرعامل هلالاحمر استان بوشهر همچنین با اشاره به ضرورت پرهیز مردم از تجمع در محل حادثه گفت: تجمع شهروندان روند عملیات امدادی را کند میکند و احتمال بروز خطرات ثانویه وجود دارد.
ایزدپناه در پایان تأکید کرد: عملیات آواربرداری، جستوجو و ارزیابی همچنان ادامه دارد و نتیجه بررسی نهایی علت حادثه پس از تکمیل گزارش کارشناسان اعلام خواهد شد.
منبع: تسنیم