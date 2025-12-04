شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش سن متقاضیان دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان یکی از مراکز آموزش عالی در کشورمان محسوب می‌شود. یکی ازشرایط پذیرش در این دانشگاه، داشتن حداقل سن اعلام شده است. اما بر اساس این قانون بسیاری از متقاضیان علاقه‌مند به این دانشگاه نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون افزایش سن به تصویب رسید.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیرچرا مصوبه افزایش سن فرهنگیان امضا نمی‌شود خواهش می‌کنم پیگیرباشید تا زودتر ابلاغ شود. ما استرس می‌کشیم منتظرامضا هستم مدت زمان زیادی تا کنکور فرهنگیان باقی نمونده خواهش می‌کنم پیگیرباشید امضا کنند تا استرس و اضطراب نکشیم و شروع کنیم درس خوندن چیزی تا دفترچه نمونده ۲۵ اذرماه دفترچه‌ها برای ثبت نام در سایت قرار می‌گیرد با تشکر

