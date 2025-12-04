عراقچی با ارسال پیامی کتبی به وزیر امور خارجه لبنان، بر استمرار حمایت ایران از حاکمیت، وحدت ملی، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات این کشور به ویژه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با ارسال پیامی کتبی به «یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان، با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه میان دو کشور، بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت، وحدت ملی، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات این کشور به ویژه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وزیر امور خارجه با دعوت از همتای لبنانی خود برای سفر به ایران به منظور رایزنی در مورد توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ابراز اطمینان کرد که مردم و دولت لبنان با موفقیت تهدید‌ها و چالش‌های موجود را پشت سر خواهند گذاشت.

