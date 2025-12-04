امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۶ میلیون و ۳۱۹ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از مرز چذابه؛ ورود خودرو‌های سواری عراقی گذر موقت آغاز شد
پیش‌بینی یک هفته پربارش برای کشور
نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کماکان ادامه دارد؟
تهران امروز میزبان چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری است
پژو ۲۰۷‌های یک میلیون تومانی دیجی‌کالا توسط سوییچ تامین و تحویل داده شد
کاهش ۱۲ سانتی‌متری تراز آب پیش‌بینی می‌شود/ ثبت بی‌سابقه‌ترین کاهش تراز دریای خزر در ۵۰۰ سال گذشته
کاهش ۹۷ درصدی بارندگی‌های تهران
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
برقراری عدالت پروازی در بسیاری از مناطق کشور
هم‌افزایی دانش و همکاری هدفمند تنها مسیر دستیابی به امنیت آب و توسعه پایدار در منطقه
آخرین اخبار
سالانه نزدیک به ۵۰ هزار مگاوات برق از گاز فاضلاب تولید می‌شود
تحویل گاز به نیروگاه‌ها فراتر از برنامه/ ۳.۵ میلیارد متر مکعب بیشتر از پارسال
استفاده از هوش مصنوعی برای ۳۰ سد مهم کشور
میزان صادرات شهرک‌های صنعتی تهران به ۲۱۰ میلیون یورو رسید
تکذیب مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های ری و پرند / سوخت غالب گاز طبیعی است
کاهش ۹۷ درصدی بارندگی‌های تهران
کاهش ۱۲ سانتی‌متری تراز آب پیش‌بینی می‌شود/ ثبت بی‌سابقه‌ترین کاهش تراز دریای خزر در ۵۰۰ سال گذشته
ادارات دولتی در صورت بی‌توجهی به کاهش مصرف آب، مشمول جرایم سنگین می‌شوند
از مرز چذابه؛ ورود خودرو‌های سواری عراقی گذر موقت آغاز شد
برقراری عدالت پروازی در بسیاری از مناطق کشور
توسعه سامانه پایش خشکسالی در سطح منطقه
نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کماکان ادامه دارد؟
پیش‌بینی یک هفته پربارش برای کشور
پژو ۲۰۷‌های یک میلیون تومانی دیجی‌کالا توسط سوییچ تامین و تحویل داده شد
هم‌افزایی دانش و همکاری هدفمند تنها مسیر دستیابی به امنیت آب و توسعه پایدار در منطقه
تهران امروز میزبان چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری است
تقدیر سفیر عمان از عملکرد حرفه‌ای و انسانی در رسیدگی به مسافران پرواز «سلام‌ایر»
ضوابط صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره تصویب شد
پایداری شرایط جوی کشور تا ابتدای هفته آینده
بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه تا یک سال آینده/راه‌اندازی ترمینال گالری در ترمینال سلام
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در انتظار ابلاغیه
صادق: وزارت راه و شهرسازی گام‌های عملی برای افراد دارای معلولیت برداشته است
طرح انتقال آب از سد لار به تهران به کجا رسید؟ + فیلم
نرخ رشد جمعیت شهری تهران به کمتر از ۱.۵ درصد رسید
آخرین جزئیات طرح کلید به کلید اعلام شد/شناسایی واحدها آغاز شد+ فیلم
تولید خودرو به ۴۰۳ هزار و ۲۰۵ دستگاه رسید
در سال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب در کشور تولید می‌شود