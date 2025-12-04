باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۶ میلیون و ۳۱۹ هزار تومان