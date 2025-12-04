تیم ملی هندبال بانوان ایران در اولین گام از مرحله پرزیدنت کاپ مسابقات قهرمانی جهان نتیجه را به کرواسی واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان، تیم ملی هندبال بانوان که بعد از پایان دور گروهی به پرزیدنت کاپ راه یافته بود، امروز در اولین گام از این مرحله به مصاف کرواسی رفت.

در پایان این دیدار شاگردان سیائورا نتیجه را مقابل رقیب اروپایی خود با نتیجه ۳۸-۹ واگذار کرد تا در اولین گام از مرحله پرزیدنت کاپ شکست را پذیرا شود.

در ادامه این مرحله از مسابقات، ملی پوشان هندبال ایران روز‌های شنبه و دوشنبه هفته آینده با تیم‌های اروگوئه و پاراگوئه رو‌به‌رو خواهند شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که قبلاً دو بار سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را داشته، برای سومین بار متوالی به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا و با هدایت آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی خود در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان زنان شرکت کرده است.

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند. مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان از ۵ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی دو کشور آلمان و هلند در قاره اروپا با حضور ۳۲ تیم برتر جهان برگزار می‌شود.