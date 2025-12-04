دیدار خیبر خرم آباد و شمس آذر قزوین در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان شمس آذر قزوین بود.
نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم حملات خیبر به دلیل میزبان بودنش شدت بیشتری گرفت و موقعیتهای بیشتری را نسبت به شمس آذر خلق کرد و خیبریها صاحب پنالتی نیز شدند.
مهرداد قنبری در دقیقه ۶۸ پنالتی اش را از دست داد.
خیبر با این تساوی ۱۶ امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.
شمس آذر نیز با ۱۰ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته است.