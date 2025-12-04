دیدار خیبر خرم آباد و شمس آذر قزوین در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

محمد آقاجانپور در دقیقه ۷۹ با دریافت کارت زرد دومش از سوی بیژن حیدری داور بازی اخراج شد تا کار برای خیبر در خانه سخت شود و شمس آذری‌ها برای پیروزی در این دیدار امیدوار شوند. در ادامه شمس آذری‌ها با یک بازیکن بیشتر تلاش کردند تا دروازه شاگردان مهدی رحمتی را باز کنند، اما در پایان این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.