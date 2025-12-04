دیدار خیبر خرم آباد و شمس آذر قزوین در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان شمس آذر قزوین بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات خیبر به دلیل میزبان بودنش شدت بیشتری گرفت و موقعیت‌های بیشتری را نسبت به شمس آذر خلق کرد و خیبری‌ها صاحب پنالتی نیز شدند.

مهرداد قنبری در دقیقه ۶۸ پنالتی اش را از دست داد.

محمد آقاجانپور در دقیقه ۷۹ با دریافت کارت زرد دومش از سوی بیژن حیدری داور بازی اخراج شد تا کار برای خیبر در خانه سخت شود و شمس آذری‌ها برای پیروزی در این دیدار امیدوار شوند. در ادامه شمس آذری‌ها با یک بازیکن بیشتر تلاش کردند تا دروازه شاگردان مهدی رحمتی را باز کنند، اما در پایان این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

خیبر با این تساوی ۱۶ امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

شمس آذر نیز با ۱۰ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته است.

