وزیر ورزش و جوانان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز ملی تایلند شرکت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن روز ملی تایلند، ظهر امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر ماه) در آستانه هفتادمین سالگرد دیپلماتیک ایران و تایلند با حضور سفرا، نمایندگان و هیأتهای دیپلماتیک بسیاری از کشورهای جهان در محل سفارتخانه این کشور در تهران برگزار شد.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور داشت. احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدنی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و بیژن نوباوه، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدی مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و جواد نصیری رئیس انجمن مویتای نیز از دیگر مسئولان ایرانی بودند که در جشن ملی تایلند حضور داشتند.
پس از پخش سرود ملی ایران و تایلند، وزیر ورزش و جوانان ایران به ایراد سخنرانی پرداخت.
دنیامالی با تبریک روز ملی تایلند به این کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و اشاره به هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور اظهار کرد: در طول هفت دهه، ایران و تایلند شراکتی را پروراندهاند که بر احترام متقابل، گفتوگوی سازنده و آرمانهای مشترک بنا شده است. تعامل دیپلماتیک ما به همکاری در زمینههای فرهنگ، آموزش، تجارت، گردشگری و -بهویژه- در عرصه ورزش، که تجسم بهترین تعاملات انسانی است، گسترش یافته است.
دنیامالی افزود: بهعنوان وزیر ورزش و جوانان، شخصاً شاهد بودهام که چگونه ورزش میتواند پیوند میان ملتها را عمیقتر سازد. ورزش زبانی جهانی است که فراتر از تفاوتهای سیاسی و فرهنگی قرار میگیرد. ورزش انضباط، عدالت و احترام را میآموزد، ویژگیهایی که ورزشکاران ایرانی و تایلندی بهطور یکسان به آن ارج مینهند.
نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در مراسم جشن ملی تایلند در پایان با تاکید بر پیوندهای عمیق دو ملت، اظهار کرد: مایلم بار دیگر بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به تقویت شراکت و همکاری با تایلند در عرصههای مختلف سیاسی، بینالمللی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی که حوزه مسئولیت اینجانب است، تاکید کنم.
پیش از سخنان دنیامالی، سفیر تایلند در ایران نیز ضمن تبریک هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و تایلند بر تحکیم و تقویت این روابط و دوستی دو دولت و دو ملت تاکید کرد و با اشاره به روابط دو کشور در زمینههای مختلف از جمله ورزشی، موفقیتهای مویتای ایران در بازیهای همبستگی اسلامی را تبریک گفت.
بر اساس این گزارش پس از پایان این مراسم وزیر ورزش و جوانان ایران و سفیر تایلند به مناسبت هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور عکسی به یادگار گرفتند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت