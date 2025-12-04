آتش‌سوزی انبار کالا‌های بازرگانی در محله چابهار شهر قشم مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم گفت: این حادثه که امروز رخ داد با تلاش آتش نشانان قشم پس از ۱۵ دقیقه، بدون تلفات جانی مهار شد.

نجم الدین فریدونی افزود: در این حادثه یک انبار ۱۰۰ متری به همراه کالا موجود از جمله کولر‌های گازی، وسایل بازی کودکان، لاستیک خودرو، لوازم خانگی در آتش سوخت.

وی گفت: خسارت مالی این حادثه حدود یک و نیم تا ۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم علت حادثه را جوشکاری غیراصولی سقف انبار بدون رعایت موارد ایمنی و سرایت آتش ناشی از آن عنوان کرد.

منبع:صداوسیما

برچسب ها: مهار آش سوزی ، قشم
خبرهای مرتبط
مهار آتش سوزی انبار گوگرد در غرب بندرعباس
مهار آتش سوزی در هماگ بندرعباس
آتش سوزی بازار قدیم قشم پس از ۱۴ ساعت مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واژگونی پژو در رودانِ چهار کشته برجای گذاشت
تشییع و خاکسپاری یک شهید گمنام در بندرعباس
دربی هرمزگان‌ها در لیگ برتر فوتسال کشور 
مهار آتش انبار کالا‌های بازرگانی در قشم
آخرین اخبار
مهار آتش انبار کالا‌های بازرگانی در قشم
تشییع و خاکسپاری یک شهید گمنام در بندرعباس
واژگونی پژو در رودانِ چهار کشته برجای گذاشت
دربی هرمزگان‌ها در لیگ برتر فوتسال کشور 
امنیت خلیج فارس خط قرمز ایران است