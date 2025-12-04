دیدار چاردملو اردکان و ذوب آهن با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال چادرملو اردکان از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش شهید نصیری یزد میزبان ذوب آهن اصفهان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.

در نیمه دوم ۲ تیم برای زدن گل موقعیت‌های ایجاد کردند، اما هیچکدام وارد دروازه‌ها نشد.

در دقیقه ۶+۹۰ آرش مرتضوی بازیکن ذوبی‌ها با دریافت کارت زرد دومش از بازی اخراج شد.



در پایان این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

چادرملو با این تساوی ۱۸ امتیازی شد و در رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد. ذوب آهن نیز با ۱۲ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته است.

پیش از شروع دیدار تیم‌های چادرملو و ذوب‌آهن از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، تندیس مربی ماه فوتبال ایران به سعید اخباری سرمربی جوان چادرملو اهدا شد.