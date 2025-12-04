با اعلام رئیس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، ثریا آقایی بازیکن برجسته بدمینتون ایران به عنوان یکی از پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران IOC انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستی کاونتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران IOC را منصوب و اطمینان حاصل کرد که این کمیسیون به موقع برای بازی‌های المپیک زمستانی میلانو کورتینا ۲۰۲۶ به ترکیب کامل خود برسد.

این پنج ورزشکار المپیکی عبارتند از ثریا آقایی (رشته بدمینتون از ایران)، حسین علیرضا (رشته روئینگ قایقرانی از عربستان)، شیخ صلاح سیسه (رشته تکواندو از ساحل عاج)، اولفونکه اوشونایکه (رشته تنیس روی میز از نیجریه) و ماریانا پاخون (رشته دوچرخه‌سواری از کلمبیا). این انتصابات با مشورت رئیس کمیسیون ورزشکاران IOC یعنی اِما ترهو صورت گرفته است.

کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک اکنون از ۲۳ عضو از تمام قاره‌ها، ۱۳ زن و ۱۰ مرد، تشکیل شده که نماینده ۱۵ ورزش تابستانی و پنج ورزش زمستانی هستند. اعضای این کمیسیون، حضور ورزشکاران را در تصمیم‌گیری‌های جنبش المپیک تضمین می‌کنند.

کریستی کاونتری رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در این خصوص گفت: کمیسیون ورزشکاران برای اطمینان از اینکه ورزشکاران در قلب هر کاری که انجام می‌دهیم باقی می‌مانند و صدای آنها تصمیمات ما را هدایت می‌کند، ضروری است. من که افتخار خدمت به‌عنوان عضو و رئیس را داشته‌ام، درک می‌کنم که این نقش چقدر مهم است. عمیقاً از اعضای جدیدمان به خاطر تعهدشان و به خاطر تجربه فراوانی که در خدمت همه ورزشکاران در سراسر جهان به ارمغان می‌آورند، سپاسگزارم.

علاوه بر ورزشکارانی که توسط همسالان خود در هر دوره از بازی‌های المپیک تابستانی و زمستانی انتخاب می‌شوند، رئیس IOC می‌تواند اعضای دیگری را برای اطمینان از نمایندگی متعادل در بین جنسیت‌ها، مناطق و ورزش‌ها در کمیسیون ورزشکاران IOC منصوب کند.

منبع: وزارت ورزش

