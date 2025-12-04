نخست وزیر رژیم صهیونیستی رومن گافمن، مشاور نظامی خود را برای جانشینی دیوید بارنیا به عنوان رئیس بعدی موساد منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی «رومن گافمن» مشاور نظامی خود را به عنوان رئیس بعدی موساد منصوب کرد.

دیوید بارنیا، رئیس فعلی این آژانس جاسوسی، دوره پنج ساله خود را در تابستان سال آینده به پایان خواهد رساند. 

به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، انتخاب گافمن به عنوان فردی که قبلا در موساد فعالیت نداشته، نشان می‌دهد که نتانیاهو دو نامزد پیشنهادی بارنیا را رد کرده است.

این انتصاب انتقاداتی را به دنبال داشت. تلویزیون دولتی کان رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد فعلی و سابق موساد که نامشان فاش نشده، گزارش داد که گافمن «فاقد سابقه اطلاعاتی است، هیچ تجربه مدیریت سازمانی ندارد و هیچ تخصصی در حوزه‌های اصلی فعالیت موساد ندارد.»

گافمن که در بلاروس متولد شده، در سال ۱۹۹۰ در سن ۱۴ سالگی به سرزمین‌های اشغالی نقل مکان کرد. 

قبل از ورود به این سمت، گافمن نامه‌ای جنجالی نوشته بود که به کابینه توصیه می‌کرد کنترل نظامی بر نوار غزه را حفظ کند. ارتش صهیونیستی در پاسخ مدعی شد که «این یک سند داخلی و طبقه‌بندی شده است که فقط موضع افسر را نشان می‌دهد و نشان دهنده موضع رسمی ارتش اسرائیل نیست».

منبع: تایمز اسرائیل

